В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студентам предложили на семинаре провести анализ творчества исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). В рамках курса «Основы российской государственности» рассмотрели песню «Я русский».
«По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса „Основы российской государственности“, который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
По соцсетям разошлось видео с пары в вузе. На записи преподаватель задает вопросы студентам о ключевых фразах в тексте произведения. Она также спрашивала у аудитории, что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУрГГПУ. На момент публикации ответа не последовало.
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