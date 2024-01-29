В челябинском вузе студенты проанализировали песню Shaman’а. Видео

29 января 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Студенты провели анализ песни «Я русский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студентам предложили на семинаре провести анализ творчества исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). В рамках курса «Основы российской государственности» рассмотрели песню «Я русский». «По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса „Основы российской государственности“, который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По соцсетям разошлось видео с пары в вузе. На записи преподаватель задает вопросы студентам о ключевых фразах в тексте произведения. Она также спрашивала у аудитории, что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУрГГПУ. На момент публикации ответа не последовало.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студентам предложили на семинаре провести анализ творчества исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). В рамках курса «Основы российской государственности» рассмотрели песню «Я русский». «По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса „Основы российской государственности“, который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По соцсетям разошлось видео с пары в вузе. На записи преподаватель задает вопросы студентам о ключевых фразах в тексте произведения. Она также спрашивала у аудитории, что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУрГГПУ. На момент публикации ответа не последовало.