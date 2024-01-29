В челябинском вузе студенты проанализировали песню Shaman’а. Видео

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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Студенты провели анализ песни «Я русский» Фото:

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студентам предложили на семинаре провести анализ творчества исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). В рамках курса «Основы российской государственности» рассмотрели песню «Я русский».

«По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса „Основы российской государственности“, который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

По соцсетям разошлось видео с пары в вузе. На записи преподаватель задает вопросы студентам о ключевых фразах в тексте произведения. Она также спрашивала у аудитории, что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУрГГПУ. На момент публикации ответа не последовало.

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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студентам предложили на семинаре провести анализ творчества исполнителя Shaman (Ярослава Дронова). В рамках курса «Основы российской государственности» рассмотрели песню «Я русский». «По нашим данным, семинар прошел еще в декабре прошлого года в ЮУрГГПУ в рамках курса „Основы российской государственности“, который ввели в образовательных учреждениях в 2023 году. Учащиеся переслушали композицию, а преподаватель резюмировала, что именно в простоте заключается ее гениальность», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По соцсетям разошлось видео с пары в вузе. На записи преподаватель задает вопросы студентам о ключевых фразах в тексте произведения. Она также спрашивала у аудитории, что значат строчки «Всему миру назло» и «Я иду до конца». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУрГГПУ. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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