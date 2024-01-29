Мэр Магнитогорска Бердников признал бомбоубежища в городе некомфортными

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал бомбоубежища в городе некомфортными. Идет процесс передачи объектов из федеральной в муниципальную собственность, после чего они будут приводиться в порядок.
«Все они были федеральными и, к сожалению, никак не поддерживались. То есть они есть и все. Наверное, в случае войны в них укрыться-то можно, но совсем будет некомфортно там находиться», — цитирует мэра издание «Верстов.Инфо».
Бердников также отметил, что остается много вопросов, в том числе, и по финансированию. Тем не менее он решается, и после передачи администрация приступит к приведению бомбоубежищ в порядок.
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