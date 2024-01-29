29 января 2024

Мэр Магнитогорска Бердников признал бомбоубежища в городе некомфортными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ростов на Дону. Пермь, убежище, бомбоубежище, го и чс, укрытие
Администрация планирует восстанавливать бомбоубежища Фото:

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал бомбоубежища в городе некомфортными. Идет процесс передачи объектов из федеральной в муниципальную собственность, после чего они будут приводиться в порядок.

«Все они были федеральными и, к сожалению, никак не поддерживались. То есть они есть и все. Наверное, в случае войны в них укрыться-то можно, но совсем будет некомфортно там находиться», — цитирует мэра издание «Верстов.Инфо».

Бердников также отметил, что остается много вопросов, в том числе, и по финансированию. Тем не менее он решается, и после передачи администрация приступит к приведению бомбоубежищ в порядок.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал бомбоубежища в городе некомфортными. Идет процесс передачи объектов из федеральной в муниципальную собственность, после чего они будут приводиться в порядок. «Все они были федеральными и, к сожалению, никак не поддерживались. То есть они есть и все. Наверное, в случае войны в них укрыться-то можно, но совсем будет некомфортно там находиться», — цитирует мэра издание «Верстов.Инфо». Бердников также отметил, что остается много вопросов, в том числе, и по финансированию. Тем не менее он решается, и после передачи администрация приступит к приведению бомбоубежищ в порядок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...