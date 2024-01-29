В Невьянске задержали владельца автобуса, попавшего в ДТП с юными хоккеистами

30 января 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Собственника автобуса Евгения Лобова могут осудить по двум статьям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники полиции задержали собственника автобуса Евгения Лобова, в котором 29 января перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также задержан водитель транспортного средства. «Им уже предъявили обвинение по ст. 239 УК „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Также водителя собираются обвинить в нарушении ст. 264 УК», — пишет «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU попытался связаться с перевозчиком Евгением Лобовым. Его телефон оказался недоступен. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем Citroеn унесло жизни 4 человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.

Сотрудники полиции задержали собственника автобуса Евгения Лобова, в котором 29 января перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также задержан водитель транспортного средства. «Им уже предъявили обвинение по ст. 239 УК „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Также водителя собираются обвинить в нарушении ст. 264 УК», — пишет «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU попытался связаться с перевозчиком Евгением Лобовым. Его телефон оказался недоступен. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем Citroеn унесло жизни 4 человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.