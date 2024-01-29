29 января 2024

В Невьянске задержали владельца автобуса, попавшего в ДТП с юными хоккеистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственника автобуса Евгения Лобова могут осудить по двум статьям Фото:

Сотрудники полиции задержали собственника автобуса Евгения Лобова, в котором 29 января перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также задержан водитель транспортного средства.

«Им уже предъявили обвинение по ст. 239 УК „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Также водителя собираются обвинить в нарушении ст. 264 УК», — пишет «КП-Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU попытался связаться с перевозчиком Евгением Лобовым. Его телефон оказался недоступен.

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем Citroеn унесло жизни 4 человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.

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Сотрудники полиции задержали собственника автобуса Евгения Лобова, в котором 29 января перевозили детскую хоккейную команду «Кедр», попавшую в смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Также задержан водитель транспортного средства. «Им уже предъявили обвинение по ст. 239 УК „Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Также водителя собираются обвинить в нарушении ст. 264 УК», — пишет «КП-Екатеринбург». Корреспондент URA.RU попытался связаться с перевозчиком Евгением Лобовым. Его телефон оказался недоступен. Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем Citroеn унесло жизни 4 человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Вся актуальная информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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