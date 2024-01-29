29 января 2024

Стало известно, кто погиб в ДТП с юными хоккеистами на свердловской «трассе смерти»

Погибшими в ДТП с юными хоккеистами под Новоуральском оказались бойцы СВО
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Погибшим в ДТП свердловчанам было по 30 лет Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Погибшими пассажирами легковушки в ДТП, которое произошло 29 январе на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, оказались участники СВО. Тридцатилетние Никита Воробьев и Александр Ошурков служили в воинской части Новоуральска. Несколько месяцев служили в зоне проведения спецоперации.

«Они оба служили в воинской части 3280, и на СВО ездили в командировку. Саня девять месяцев там был, Никита — три или четыре месяца. Саша купил квартиру по военному сертификату рядом с академией МВД. Хотел сдавать ее. Никита просто сопровождал его. Риелтор — тоже знакомая, моего друга жена», — пишет Е1, ссылаясь на отца погибшего Александра.

ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки Citroеn. По предварительным данным, у пассажирского автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.

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Погибшими пассажирами легковушки в ДТП, которое произошло 29 январе на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, оказались участники СВО. Тридцатилетние Никита Воробьев и Александр Ошурков служили в воинской части Новоуральска. Несколько месяцев служили в зоне проведения спецоперации. «Они оба служили в воинской части 3280, и на СВО ездили в командировку. Саня девять месяцев там был, Никита — три или четыре месяца. Саша купил квартиру по военному сертификату рядом с академией МВД. Хотел сдавать ее. Никита просто сопровождал его. Риелтор — тоже знакомая, моего друга жена», — пишет Е1, ссылаясь на отца погибшего Александра. ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров иномарки Citroеn. По предварительным данным, у пассажирского автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.
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