Юного хоккеиста, которому разорвало руку в ДТП под Новоуральском, ввели в кому

30 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Медики ввели в искусственную кому 15-летнего мальчика, который пострадал в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где столкнулись автобус с детской хоккейной командой «Кедр» и легковой автомобиль, пострадал 15-летний подросток. Мальчика погрузили в искусственную кому. За его жизнь ведут борьбу екатеринбургские медики Детской клинической больницы №9. «Из игроков больше всех пострадал мальчишка, который сидел в середине салона. Когда автобус улетел в кювет, он врезался в дерево. И основной удар пришелся на левого нападающего команды. У него очень сильная травма руки, ее разорвало. Он потерял очень много крови. Медики прооперировали ребенка, но пока мальчик по-прежнему в реанимации. Его ввели в искусственную кому», — пишет Е1, ссылалась на слова мамы пострадавшего подростка. ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров французской иномарки Citroеn. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС в Невьянске. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где столкнулись автобус с детской хоккейной командой «Кедр» и легковой автомобиль, пострадал 15-летний подросток. Мальчика погрузили в искусственную кому. За его жизнь ведут борьбу екатеринбургские медики Детской клинической больницы №9. «Из игроков больше всех пострадал мальчишка, который сидел в середине салона. Когда автобус улетел в кювет, он врезался в дерево. И основной удар пришелся на левого нападающего команды. У него очень сильная травма руки, ее разорвало. Он потерял очень много крови. Медики прооперировали ребенка, но пока мальчик по-прежнему в реанимации. Его ввели в искусственную кому», — пишет Е1, ссылалась на слова мамы пострадавшего подростка. ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой «Кедр» и легковым автомобилем 29 января унесло жизни четырех человек. В аварии погиб 67- летний тренер Виталий Плешков и трое пассажиров французской иномарки Citroеn. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, и он врезался в машину. Позже силовики задержали водителя автобуса и владельца транспортного ТС в Невьянске. Вся информация о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в отдельном сюжете URA.RU.