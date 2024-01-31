В центре Челябинска станет меньше парковок, но появятся выделенки для автобусов

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на разработку документов для обустройства выделенных полос для автобусов и троллейбусов в центре города. При этом будут ликвидированы парковки вдоль улиц, где эти полосы появятся. Соответствующий лот размещен на портале госузакупок.
«Предусмотреть выполнение мероприятий по обустройству выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств и ликвидации парковочного пространства вдоль проезжей части на участках улично-дорожной сети. Цена контракта — 12 миллионов 522 тысячи рублей», — сказано в конкурсной документации.
Срок приема заявок на участие в аукционе — до 7 февраля. Работы по проектированию должны быть выполнены до 27 апреля.
Список участков, где появятся выделенки и ликвидируют парковки:
- улица Воровского на участке от улицы Тимирязева до улицы Блюхера;
- проспект Ленина на участке от улицы Лесопарковой до улицы Линейной;
- улица Свободы на участке от транспортной развязки по улицы Братьев Кашириных до дома № 9 по улице Разина;
- Свердловский проспект на участке от проспекта Победы до улицы Курчатова;
- улица Худякова на участке от поселка Шершни (включая плотину и транспортное кольцо) до улицы Воровского;
- улица Энгельса на участке от улицы Труда до улицы Худякова;
- улица Доватора на участке от улицы Воровского до путепровода через ж/д пути в районе станции «Челябинск-Главный».
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