Минобороны поприветствовало пленных россиян, которые вернулись в страну
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны России опубликовало видео возращения в страну российских военнопленных. Ведомство также поприветствовало военных в своем telegram-канале.
«С возвращением домой, парни!» — заявили в
Ранее сообщалось, что 31 января в РФ вернулись 195 военнопленных из Украины. Этого удалось достичь с помощью переговоров. Взамен Киев получил 195 своих бойцов.
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