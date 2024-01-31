Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена. Видео

31 января 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Минобороны поприветствовало пленных россиян, которые вернулись в страну Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны России опубликовало видео возращения в страну российских военнопленных. Ведомство также поприветствовало военных в своем telegram-канале. «С возвращением домой, парни!» — заявили в ведомстве . Эти слова обращены к пленным россиянам, которые вернулись на родину. Ранее сообщалось, что 31 января в РФ вернулись 195 военнопленных из Украины. Этого удалось достичь с помощью переговоров. Взамен Киев получил 195 своих бойцов.

Минобороны России опубликовало видео возращения в страну российских военнопленных. Ведомство также поприветствовало военных в своем telegram-канале. «С возвращением домой, парни!» — заявили в ведомстве. Эти слова обращены к пленным россиянам, которые вернулись на родину. Ранее сообщалось, что 31 января в РФ вернулись 195 военнопленных из Украины. Этого удалось достичь с помощью переговоров. Взамен Киев получил 195 своих бойцов.