Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена. Видео

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Минобороны поприветствовало пленных россиян, которые вернулись в страну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России опубликовало видео возращения в страну российских военнопленных. Ведомство также поприветствовало военных в своем telegram-канале.

«С возвращением домой, парни!» — заявили в ведомстве. Эти слова обращены к пленным россиянам, которые вернулись на родину.

Ранее сообщалось, что 31 января в РФ вернулись 195 военнопленных из Украины. Этого удалось достичь с помощью переговоров. Взамен Киев получил 195 своих бойцов.

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Минобороны России опубликовало видео возращения в страну российских военнопленных. Ведомство также поприветствовало военных в своем telegram-канале. «С возвращением домой, парни!» — заявили в ведомстве. Эти слова обращены к пленным россиянам, которые вернулись на родину. Ранее сообщалось, что 31 января в РФ вернулись 195 военнопленных из Украины. Этого удалось достичь с помощью переговоров. Взамен Киев получил 195 своих бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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