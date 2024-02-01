Google выписали крупный штраф за размещение видео о наркотиках и суициде

Американская корпорация Google была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ удалять информацию о наркотиках, суициде и других сведений, запрещенных к распространению в РФ. Об этом сказано в тексте решения суда.
«Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети YouTube мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства», — говорится в документе, передает ТАСС. Кроме того, выявлены ролики с информацией о приобретении алкоголя в ночное время суток, и с подробными сведениями об азартных играх.
Ранее суд оштрафовал Google на 15 млн рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян.
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