Google выписали крупный штраф за размещение видео о наркотиках и суициде

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Google оштрафовали почти на миллион рублей Фото:

Американская корпорация Google была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ удалять информацию о наркотиках, суициде и других сведений, запрещенных к распространению в РФ. Об этом сказано в тексте решения суда.

«Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети YouTube мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства», — говорится в документе, передает ТАСС. Кроме того, выявлены ролики с информацией о приобретении алкоголя в ночное время суток, и с подробными сведениями об азартных играх.

Ранее суд оштрафовал Google на 15 млн рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян.

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Американская корпорация Google была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ удалять информацию о наркотиках, суициде и других сведений, запрещенных к распространению в РФ. Об этом сказано в тексте решения суда. «Роскомнадзором были выявлены факты непринятия владельцем социальной сети YouTube мер по ограничению доступа к противоправной информации о местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о способах совершения самоубийства», — говорится в документе, передает ТАСС. Кроме того, выявлены ролики с информацией о приобретении алкоголя в ночное время суток, и с подробными сведениями об азартных играх. Ранее суд оштрафовал Google на 15 млн рублей. Такое решение было принято из-за повторного отказа компании локализовать личные данные россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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