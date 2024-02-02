Орбан: в конфликте на Украине время работает на Россию

02 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Орбан призвал закончить конфликт на Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Время работает на Россию в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя прогноз Запада о том, что чем дольше длится конфликт, тем сильнее улучшается военная ситуация для Киева. «Время на стороне русских», — сказал Орбан, выступая на радиостанции Kossuth . Он подчеркнул, что военные действия на Украине следует прекращать как можно скорее, потому что каждый день там «гибнут люди». По словам Орбана, вопросы прекращения конфликта обсуждались на саммите Евросоюза в Брюсселе 1 февраля. На саммите ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. В эту сумму входят замороженные российские активы. По словам Орбана, деньги пойдут не на оружие, а на развитие экономики Украины. Суммы будут выделять по частям до 2027 года. О том, что ситуация в зоне СВО зашла в тупик для Украины говорил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, нет предпосылок, чтобы ситуация улучшилась для ВСУ.

Время работает на Россию в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя прогноз Запада о том, что чем дольше длится конфликт, тем сильнее улучшается военная ситуация для Киева. «Время на стороне русских», — сказал Орбан, выступая на радиостанции Kossuth. Он подчеркнул, что военные действия на Украине следует прекращать как можно скорее, потому что каждый день там «гибнут люди». По словам Орбана, вопросы прекращения конфликта обсуждались на саммите Евросоюза в Брюсселе 1 февраля. На саммите ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. В эту сумму входят замороженные российские активы. По словам Орбана, деньги пойдут не на оружие, а на развитие экономики Украины. Суммы будут выделять по частям до 2027 года. О том, что ситуация в зоне СВО зашла в тупик для Украины говорил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, нет предпосылок, чтобы ситуация улучшилась для ВСУ.