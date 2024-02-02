Орбан раскрыл, на что пойдут 50 млрд евро от ЕС для Украины

Орбан: деньги, выделенные Украине, пойдут на возрождение экономики
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, евро, валюта, деньги
Виктор Орбан уточнил, что деньги пойдут на возрождение экономики Украины, а не вооружение страны Фото:

Финансовая поддержка в размере 50 миллионов евро, которую страны ЕС, совместно с Венгрией, согласовали для Украины, пойдет на возрождение экономики страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Поддержка была согласована накануне. Изначально Венгрия выступала против помощи, используя право вето для блокировки соответствующей помощи Киеву.

В итоге новый пакет помощи Украине будет включать в себя замороженные российские активы. Страны ЕС будут постепенно отправлять деньги Киеву, по частям, до 2027 года.

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Финансовая поддержка в размере 50 миллионов евро, которую страны ЕС, совместно с Венгрией, согласовали для Украины, пойдет на возрождение экономики страны. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. «Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло», — подчеркнул Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Поддержка была согласована накануне. Изначально Венгрия выступала против помощи, используя право вето для блокировки соответствующей помощи Киеву. В итоге новый пакет помощи Украине будет включать в себя замороженные российские активы. Страны ЕС будут постепенно отправлять деньги Киеву, по частям, до 2027 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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