Фермеры из ХМАО, чей скот ходит по городу, выставили бизнес на продажу

02 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Фермеры из Нефтеюганска готовы продать животных за 3 миллиона рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Семья фермеров из Нефтеюганска, прославившаяся халатным отношением к животным, готова продать свое хозяйство за 3 миллиона рублей. По словам главы семейства Рузалии Уточкиной, уже на протяжении двух лет бизнес приносит лишь убытки, поэтому животные периодически находятся на самовыгуле. Об этом женщина рассказала в эфире шоу «Мужское/женское» на Первом канале. «В черте города животные начали ходить после того, как в марте нас выгнали с арендованной фермы. Мы два года уже не получаем никакой поддержки, продать мы ничего не можем, потому что нам сделали рекламу, что у нас коровы заразные. Сейчас мы не можем продать животных. За всех вместе — и лошадей и коров, [мы просим] три миллиона», — заявила Уточкина в эфире телешоу. При этом на вопрос ведущего о том, продала бы семья хозяйство за два миллиона рублей, женщина ответила, что эти деньги не перекроют все долги фермы. На шоу гостья рассказала, что более 20 лет Уточкины арендовали земельный участок у мэрии Нефтеюганска, однако в 2023 году с ними в одностороннем порядке расторгли договор. На данный момент у фермеров серьезные финансовые проблемы, нет земли и работников. Уточкины вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить скот. Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске лошадь, принадлежавшая ферме Уточкиных напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья фермеров из Нефтеюганска, прославившаяся халатным отношением к животным, готова продать свое хозяйство за 3 миллиона рублей. По словам главы семейства Рузалии Уточкиной, уже на протяжении двух лет бизнес приносит лишь убытки, поэтому животные периодически находятся на самовыгуле. Об этом женщина рассказала в эфире шоу «Мужское/женское» на Первом канале. «В черте города животные начали ходить после того, как в марте нас выгнали с арендованной фермы. Мы два года уже не получаем никакой поддержки, продать мы ничего не можем, потому что нам сделали рекламу, что у нас коровы заразные. Сейчас мы не можем продать животных. За всех вместе — и лошадей и коров, [мы просим] три миллиона», — заявила Уточкина в эфире телешоу. При этом на вопрос ведущего о том, продала бы семья хозяйство за два миллиона рублей, женщина ответила, что эти деньги не перекроют все долги фермы. На шоу гостья рассказала, что более 20 лет Уточкины арендовали земельный участок у мэрии Нефтеюганска, однако в 2023 году с ними в одностороннем порядке расторгли договор. На данный момент у фермеров серьезные финансовые проблемы, нет земли и работников. Уточкины вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить скот. Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске лошадь, принадлежавшая ферме Уточкиных напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика.