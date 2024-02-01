01 февраля 2024

Фермеры из ХМАО, чей скот ходит по городу, выставили бизнес на продажу

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , коровы, ферма
Фермеры из Нефтеюганска готовы продать животных за 3 миллиона рублей Фото:

Семья фермеров из Нефтеюганска, прославившаяся халатным отношением к животным, готова продать свое хозяйство за 3 миллиона рублей. По словам главы семейства Рузалии Уточкиной, уже на протяжении двух лет бизнес приносит лишь убытки, поэтому животные периодически находятся на самовыгуле. Об этом женщина рассказала в эфире шоу «Мужское/женское» на Первом канале.

«В черте города животные начали ходить после того, как в марте нас выгнали с арендованной фермы. Мы два года уже не получаем никакой поддержки, продать мы ничего не можем, потому что нам сделали рекламу, что у нас коровы заразные. Сейчас мы не можем продать животных. За всех вместе — и лошадей и коров, [мы просим] три миллиона», — заявила Уточкина в эфире телешоу. При этом на вопрос ведущего о том, продала бы семья хозяйство за два миллиона рублей, женщина ответила, что эти деньги не перекроют все долги фермы.

На шоу гостья рассказала, что более 20 лет Уточкины арендовали земельный участок у мэрии Нефтеюганска, однако в 2023 году с ними в одностороннем порядке расторгли договор. На данный момент у фермеров серьезные финансовые проблемы, нет земли и работников. Уточкины вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить скот.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске лошадь, принадлежавшая ферме Уточкиных напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика.

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Семья фермеров из Нефтеюганска, прославившаяся халатным отношением к животным, готова продать свое хозяйство за 3 миллиона рублей. По словам главы семейства Рузалии Уточкиной, уже на протяжении двух лет бизнес приносит лишь убытки, поэтому животные периодически находятся на самовыгуле. Об этом женщина рассказала в эфире шоу «Мужское/женское» на Первом канале. «В черте города животные начали ходить после того, как в марте нас выгнали с арендованной фермы. Мы два года уже не получаем никакой поддержки, продать мы ничего не можем, потому что нам сделали рекламу, что у нас коровы заразные. Сейчас мы не можем продать животных. За всех вместе — и лошадей и коров, [мы просим] три миллиона», — заявила Уточкина в эфире телешоу. При этом на вопрос ведущего о том, продала бы семья хозяйство за два миллиона рублей, женщина ответила, что эти деньги не перекроют все долги фермы. На шоу гостья рассказала, что более 20 лет Уточкины арендовали земельный участок у мэрии Нефтеюганска, однако в 2023 году с ними в одностороннем порядке расторгли договор. На данный момент у фермеров серьезные финансовые проблемы, нет земли и работников. Уточкины вынуждены подрабатывать, чтобы прокормить скот. Ранее URA.RU писало о том, что в Нефтеюганске лошадь, принадлежавшая ферме Уточкиных напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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