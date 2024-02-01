В ХМАО мигрант, находившийся в розыске, стал соучастником кражи золота

В Нижневартовске воры украли золото на полтора миллиона рублей

02 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске двое мужчин украли золото у местного жителя из сейфа Фото: Денис Моргунов © URA.RU (фото из архива) В Нижневартовске полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Золото украли у вартовчанина прямо из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «В дежурную часть полиции обратился местный житель по факту кражи золотых изделий. Со слов пострадавшего, из его рабочего кабинета пропали золотые украшения, медали и дипломат. Материальный ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Вартовчанин также пояснил, что специально принес ценности на работу, чтобы они были более надежно спрятаны в рабочем сейфе», — говорится в сообщении.



Подозреваемыми в преступлении оказались двое мужчин, один из которых является уроженцем ближнего зарубежья и был объявлен в федеральный розыск. Он незаконно находился на территории России.



По версии следствия, злоумышленники проникли в кабинет одной из организаций в Нижневартовске, где обнаружили сейф. Они взломали сейф и похитили золотые украшения, а также забрали с собой видеорегистратор. На фигурантов завели уголовное дело по признакам кражи, а также составили административные протоколы. Их заключили под стражу.



Ранее URA.RU сообщало, что житель села Саранпауль Березовского района ХМАО украл из магазина три церковных иконы, чтобы потом их продать. Однако, после неудачной попытки сбыта украденного, 21-летний югорчанин решил сжечь улики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в краже золотых украшений на сумму более полутора миллиона рублей. Золото украли у вартовчанина прямо из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО. «В дежурную часть полиции обратился местный житель по факту кражи золотых изделий. Со слов пострадавшего, из его рабочего кабинета пропали золотые украшения, медали и дипломат. Материальный ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Вартовчанин также пояснил, что специально принес ценности на работу, чтобы они были более надежно спрятаны в рабочем сейфе», — говорится в сообщении. Подозреваемыми в преступлении оказались двое мужчин, один из которых является уроженцем ближнего зарубежья и был объявлен в федеральный розыск. Он незаконно находился на территории России. По версии следствия, злоумышленники проникли в кабинет одной из организаций в Нижневартовске, где обнаружили сейф. Они взломали сейф и похитили золотые украшения, а также забрали с собой видеорегистратор. На фигурантов завели уголовное дело по признакам кражи, а также составили административные протоколы. Их заключили под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Саранпауль Березовского района ХМАО украл из магазина три церковных иконы, чтобы потом их продать. Однако, после неудачной попытки сбыта украденного, 21-летний югорчанин решил сжечь улики.