Пермский экс-министр рассказал, что побудило его выступить с инициативой об абортах

Пермская общественная палата обсудит инициативу о штрафах за аборты 16 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание общественной палаты Пермского края VI созыва. Пермь, гладнев игорь, гильмутдинов якур
В Общественной палате Гладнев руководит комиссией по традиционным ценностям Фото:

Член Общественной палаты Пермского края, экс-министр культуры Игорь Гладнев заявил URA.RU, что 16 февраля на базе комиссии ОП «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» пройдет обсуждение его предложения о штрафах за принуждение к абортам. Пойти на это его заставило информационное пространство, которое пропагандирует культуру чайлдфри.

«Тема является актуальной. Пример — информационное пространство так называемое, не буду конкретно указывать, которое не соответствует в своей деятельности тем самым традиционным ценностям о семье. Есть сайты, которые пропагандируют бездетность. Дальнейший ход этой инициативы будет зависеть от позиции узких специалистов, которые дадут рекомендации», — заявил Гладнев агентству.

Он не стал приводить конкретные примеры принуждения женщин к абортам, которые вынудили общественные организации обратиться к нему с предложением о штрафах. По словам Гладнева, на базе комиссии по традиционным ценностям, которую он возглавляет в ОП, эта тема поднималась регулярно. «В нашей комиссии есть и представители системы здравоохранения, и депутаты. Также есть режим взаимодействия с регионами, которые такую инициативу у себя уже приняли», — сказал Игорь Гладнев.

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Член Общественной палаты Пермского края, экс-министр культуры Игорь Гладнев заявил URA.RU, что 16 февраля на базе комиссии ОП «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» пройдет обсуждение его предложения о штрафах за принуждение к абортам. Пойти на это его заставило информационное пространство, которое пропагандирует культуру чайлдфри. «Тема является актуальной. Пример — информационное пространство так называемое, не буду конкретно указывать, которое не соответствует в своей деятельности тем самым традиционным ценностям о семье. Есть сайты, которые пропагандируют бездетность. Дальнейший ход этой инициативы будет зависеть от позиции узких специалистов, которые дадут рекомендации», — заявил Гладнев агентству. Он не стал приводить конкретные примеры принуждения женщин к абортам, которые вынудили общественные организации обратиться к нему с предложением о штрафах. По словам Гладнева, на базе комиссии по традиционным ценностям, которую он возглавляет в ОП, эта тема поднималась регулярно. «В нашей комиссии есть и представители системы здравоохранения, и депутаты. Также есть режим взаимодействия с регионами, которые такую инициативу у себя уже приняли», — сказал Игорь Гладнев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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