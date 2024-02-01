Пермский экс-министр культуры призвал ввести запрет на склонение к абортам

Игорь Гладнев отметил, что законопроект о запрете к склонению к абортам не доложен навредить здоровью мам Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-министр культуры Пермского края, член краевой Общественной палаты Игорь Гладнев поддержал инициативу общественности запретить склонение к абортам. Бывший чиновник заявил СМИ, что для этого необходимо разработать и принять соответствующий законопроект. Гладнев пояснил, что его предложение носит «декларативный характер», а инициатива принадлежит Союзу православных женщин и работникам здравоохранения.

«Нужно понимать, насколько такая инициатива будет эффективна с точки зрения поддержки и помощи. Необходимо сохранить жизнь детей, не навредить здоровью мам и сохранить климат внутри семьи — ведь мы понимаем, что ситуации могут быть неоднозначными», — приводит telegram-канал Zvzda слова Гладнева. Он добавил также, что правоприменение данной инициативы изучают юристы, после чего она поступит в Общественную палату Прикамья, а затем — на рассмотрение краевого заксобрания.

В ноябре 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил на федеральном уровне ввести в России запрет на склонение женщин к совершению аборта. После этого меры против абортов ввели или стали обсуждать в 11 регионах РФ, а частные медицинские клиники — отказываться проведения абортов. Против полного запрета абортов в России выступил также глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.