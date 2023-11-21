Экс-министр Пермского края нашел работу в комиссии по укреплению традиций

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев возглавил комиссию «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ее создали в Общественной палате Пермского края.
«Новую комиссию возглавит бывший министр культуры края Игорь Гладнев. Кроме него в состав комиссии войдут: протоиерей Игорь Ануфриев, муфтий Анвар Аблаев, начальник суворовского училища Николай Братухин и директор ВГТРК-Пермь Игорь Южанинов», — сообщил telegram-канал «Звезда|Пермь».
Уточняется, что при этом Гладнев и Ануфриев вышли из комиссии по культуре. Комиссия по укреплению ценностей была создана, чтобы решать вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, передавать традиционные ценности от поколения к поколению, а также укреплять единство граждан.
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