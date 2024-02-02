Трое пассажиров устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний»

03 февраля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Экипаж самолета не стал успокаивать пьяных дебоширов Фото: Анна Майорова © URA.RU Трое пассажиров, летевших 3 февраля из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Однако экипаж самолета не стал успокаивать их. Об этом рассказали очевидцы. «Члены экипажа „Уральских авиалиний“ вместо того, чтобы попытаться урезонить пьяных дебоширов, все три часа полета только подливали им алкоголь. Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета», — рассказал очевидец E1.RU. По его словам, все жалобы пассажиров были оставлены без внимания. Также пьяные молодые люди устроили драку в автобусе, который вез их к зданию аэропорта. Другие пассажиры потребовали остановить автобус и вышли на летное поле, ожидая окончания боя. Эту информацию подтвердила полиция на транспорте. Там рассказали, что экипаж не сообщал о буйном поведении пассажиров. Однако после посадки самолета в зале прилета сотрудники обнаружили двух пьяных мужчин, нарушающих порядок. Выяснилось, что они летели тем же рейсом. Нарушителями оказались жители Приморского края 1983 и 2001 годов рождения. Их оштрафовали и отправили в вытрезвитель. Авиакомпания начала проверку по данному инциденту. Обновлено в 13:51 Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там рассказали, что бортпроводники предупреждали молодых людей о недопустимости и противозаконности подобного поведения. Также в пресс-службе добавили, что алкоголь дебоширам не продавали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое пассажиров, летевших 3 февраля из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили пьяный дебош на борту «Уральских авиалиний». Однако экипаж самолета не стал успокаивать их. Об этом рассказали очевидцы. «Члены экипажа „Уральских авиалиний“ вместо того, чтобы попытаться урезонить пьяных дебоширов, все три часа полета только подливали им алкоголь. Бортпроводников не смущал ни громкий мат, ни курение электронных сигарет прямо в салоне самолета», — рассказал очевидец E1.RU. По его словам, все жалобы пассажиров были оставлены без внимания. Также пьяные молодые люди устроили драку в автобусе, который вез их к зданию аэропорта. Другие пассажиры потребовали остановить автобус и вышли на летное поле, ожидая окончания боя. Эту информацию подтвердила полиция на транспорте. Там рассказали, что экипаж не сообщал о буйном поведении пассажиров. Однако после посадки самолета в зале прилета сотрудники обнаружили двух пьяных мужчин, нарушающих порядок. Выяснилось, что они летели тем же рейсом. Нарушителями оказались жители Приморского края 1983 и 2001 годов рождения. Их оштрафовали и отправили в вытрезвитель. Авиакомпания начала проверку по данному инциденту. Обновлено в 13:51 Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там рассказали, что бортпроводники предупреждали молодых людей о недопустимости и противозаконности подобного поведения. Также в пресс-службе добавили, что алкоголь дебоширам не продавали.