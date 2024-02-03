Песков рассказал о печальной для Киева закономерности

Песков: визит Нуланд на Украину никогда не заканчивался для Киева хорошо

03 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Песков намекнул, что неожиданный визит Виктории Нуланд на Украину не принесет Киеву ничего хорошего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приезд заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину никогда не заканчивался для Киева чем-то хорошим. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он отреагировал на неожиданный визит американского представителя в Киев 2 февраля и ее слова о «неприятных сюрпризах» для российского лидера. «Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Сейчас ровно 10 лет, кстати, прямо. Да-да-да, видите, как она регулярно туда приезжает», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста . Пресс-секретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает сохранять враждебное отношение к России, но Путин знает, что с этим делать. Продолжая обсуждать визит Нуланд, Песков намекнул, что в прошлый раз она спровоцировала эскалацию конфликта в Донбассе в 2014 году. Это окончательно привело к отделению ЛДНР от основной части Украины. В последний раз Нуланд приезжала на Украину в 2014 году. Она обсуждала тогда текущий конфликт на востоке страны.

Приезд заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину никогда не заканчивался для Киева чем-то хорошим. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он отреагировал на неожиданный визит американского представителя в Киев 2 февраля и ее слова о «неприятных сюрпризах» для российского лидера. «Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала. Сейчас ровно 10 лет, кстати, прямо. Да-да-да, видите, как она регулярно туда приезжает», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Пресс-секретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает сохранять враждебное отношение к России, но Путин знает, что с этим делать. Продолжая обсуждать визит Нуланд, Песков намекнул, что в прошлый раз она спровоцировала эскалацию конфликта в Донбассе в 2014 году. Это окончательно привело к отделению ЛДНР от основной части Украины. В последний раз Нуланд приезжала на Украину в 2014 году. Она обсуждала тогда текущий конфликт на востоке страны.