Спикер думы самого скандального города ХМАО пытается увеличить расходы на аппарат

Спикер думы самого скандального города ХМАО Пыть-Яха, известного мэропадом и клановыми разборками, Дмитрий Уреки пытается выбить в правительстве округа новую ставку для своего аппарата — специалиста по связям со СМИ. В беседе с URA.RU он пожаловался на дефицит рабочих рук и сообщил, что планирует согласовать новые расходы на персонал с окружными властями, хотя его действия идут вразрез с актуальными политическими трендами.
«Хотелось бы не сократить, а, напротив, расширить аппарат думы. Я планирую согласовать дополнительную ставку с округом, поскольку в аппарате не хватает рабочих рук. Нам нужен специалист по связям со СМИ, но мы не можем его себе позволить без выделения финансирования», — заявил Уреки.
Политблок правительства Югры уже несколько лет выступает за сокращение аппарата местных дум. О необходимости урезать расходы еще в 2019 году заявляла сама губернатор Наталья Комарова. Это случилось после громкого скандала с назначением премий предшественником Уреки на посту спикера. Расширение вызвало негатив в местном политбомонде из-за необходимости новых трат при дотационном бюджете города.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Пыть-Яха Уреки воскресил аппарат думы. Также он увеличил зарплату зарплату руководителю Лидии Клочко.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.