Спикер думы самого скандального города ХМАО пытается увеличить расходы на аппарат

Спикер думы Пыть-Яха Уреки планирует выбить ставку для пиарщика

07 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Спикер думы Пыть-Яха пытается согласовать вакансию в аппарате с округом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спикер думы самого скандального города ХМАО Пыть-Яха, известного мэропадом и клановыми разборками, Дмитрий Уреки пытается выбить в правительстве округа новую ставку для своего аппарата — специалиста по связям со СМИ. В беседе с URA.RU он пожаловался на дефицит рабочих рук и сообщил, что планирует согласовать новые расходы на персонал с окружными властями, хотя его действия идут вразрез с актуальными политическими трендами. «Хотелось бы не сократить, а, напротив, расширить аппарат думы. Я планирую согласовать дополнительную ставку с округом, поскольку в аппарате не хватает рабочих рук. Нам нужен специалист по связям со СМИ, но мы не можем его себе позволить без выделения финансирования», — заявил Уреки. Политблок правительства Югры уже несколько лет выступает за сокращение аппарата местных дум. О необходимости урезать расходы еще в 2019 году заявляла сама губернатор Наталья Комарова. Это случилось после громкого скандала с назначением премий предшественником Уреки на посту спикера. Расширение вызвало негатив в местном политбомонде из-за необходимости новых трат при дотационном бюджете города. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Пыть-Яха Уреки воскресил аппарат думы. Также он увеличил зарплату зарплату руководителю Лидии Клочко.

Спикер думы самого скандального города ХМАО Пыть-Яха, известного мэропадом и клановыми разборками, Дмитрий Уреки пытается выбить в правительстве округа новую ставку для своего аппарата — специалиста по связям со СМИ. В беседе с URA.RU он пожаловался на дефицит рабочих рук и сообщил, что планирует согласовать новые расходы на персонал с окружными властями, хотя его действия идут вразрез с актуальными политическими трендами. «Хотелось бы не сократить, а, напротив, расширить аппарат думы. Я планирую согласовать дополнительную ставку с округом, поскольку в аппарате не хватает рабочих рук. Нам нужен специалист по связям со СМИ, но мы не можем его себе позволить без выделения финансирования», — заявил Уреки. Политблок правительства Югры уже несколько лет выступает за сокращение аппарата местных дум. О необходимости урезать расходы еще в 2019 году заявляла сама губернатор Наталья Комарова. Это случилось после громкого скандала с назначением премий предшественником Уреки на посту спикера. Расширение вызвало негатив в местном политбомонде из-за необходимости новых трат при дотационном бюджете города. Ранее URA.RU сообщало, что спикер думы Пыть-Яха Уреки воскресил аппарат думы. Также он увеличил зарплату зарплату руководителю Лидии Клочко.