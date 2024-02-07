Хирурги из ХМАО спасли жизнь пациенту с инсультом

08 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Пациента с инсультом спасли врачи Нижневартовской ОКБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы механическим способом удалили тромб в мозговой артерии пациента с инсультом. Операцию хирурги провели с помощью специального катетера, введенного через прокол в бедре. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО на сайте ведомства. «В БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“ доставлен 49-летний Александр Н. с подозрением на инсульт. По результатам ангиографии у Александра Николаевича выявлен тромбоз средней мозговой артерии с правой стороны — ишемический инсульт головного мозга», — сообщили на сайте депздрава Югры. Несмотря на то, что в подобных случаях применяют препарат для растворения тромбов, медики решили удалить сгусток механическим способом. Благодаря ангиографу (аппарату для рентгена сосудов, — прим. автора) хирурги определили точное положение тромба. Через прокол в бедренной артерии к нему подвели катетеры с инструментом для захвата и удаления сгустка крови. Также в ходе операции врачи применили помпу, которая помогла вытянуть тромб. Уже через сутки пациент смог самостоятельно двигаться.

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы механическим способом удалили тромб в мозговой артерии пациента с инсультом. Операцию хирурги провели с помощью специального катетера, введенного через прокол в бедре. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО на сайте ведомства. «В БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“ доставлен 49-летний Александр Н. с подозрением на инсульт. По результатам ангиографии у Александра Николаевича выявлен тромбоз средней мозговой артерии с правой стороны — ишемический инсульт головного мозга», — сообщили на сайте депздрава Югры. Несмотря на то, что в подобных случаях применяют препарат для растворения тромбов, медики решили удалить сгусток механическим способом. Благодаря ангиографу (аппарату для рентгена сосудов, — прим. автора) хирурги определили точное положение тромба. Через прокол в бедренной артерии к нему подвели катетеры с инструментом для захвата и удаления сгустка крови. Также в ходе операции врачи применили помпу, которая помогла вытянуть тромб. Уже через сутки пациент смог самостоятельно двигаться.