07 февраля 2024

Хирурги из ХМАО спасли жизнь пациенту с инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Пациента с инсультом спасли врачи Нижневартовской ОКБ Фото:

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы механическим способом удалили тромб в мозговой артерии пациента с инсультом. Операцию хирурги провели с помощью специального катетера, введенного через прокол в бедре. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО на сайте ведомства.

«В БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“ доставлен 49-летний Александр Н. с подозрением на инсульт. По результатам ангиографии у Александра Николаевича выявлен тромбоз средней мозговой артерии с правой стороны — ишемический инсульт головного мозга», — сообщили на сайте депздрава Югры. Несмотря на то, что в подобных случаях применяют препарат для растворения тромбов, медики решили удалить сгусток механическим способом.

Благодаря ангиографу (аппарату для рентгена сосудов, — прим. автора) хирурги определили точное положение тромба. Через прокол в бедренной артерии к нему подвели катетеры с инструментом для захвата и удаления сгустка крови. Также в ходе операции врачи применили помпу, которая помогла вытянуть тромб. Уже через сутки пациент смог самостоятельно двигаться.

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Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы механическим способом удалили тромб в мозговой артерии пациента с инсультом. Операцию хирурги провели с помощью специального катетера, введенного через прокол в бедре. Об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО на сайте ведомства. «В БУ „Нижневартовская окружная клиническая больница“ доставлен 49-летний Александр Н. с подозрением на инсульт. По результатам ангиографии у Александра Николаевича выявлен тромбоз средней мозговой артерии с правой стороны — ишемический инсульт головного мозга», — сообщили на сайте депздрава Югры. Несмотря на то, что в подобных случаях применяют препарат для растворения тромбов, медики решили удалить сгусток механическим способом. Благодаря ангиографу (аппарату для рентгена сосудов, — прим. автора) хирурги определили точное положение тромба. Через прокол в бедренной артерии к нему подвели катетеры с инструментом для захвата и удаления сгустка крови. Также в ходе операции врачи применили помпу, которая помогла вытянуть тромб. Уже через сутки пациент смог самостоятельно двигаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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