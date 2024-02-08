Умирающий боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу,  stock
Раненный боец ВСУ в видео попросил своих близких продолжать жить Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный ВСУ, которого тяжело ранили, записал прощальное видео для своих родных на русском языке. Он сомневался, что выживет. Видео бойца опубликовал telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой», — передает канал. Он добавил, что любит всех. Под конец видео боец попросил близких жить дальше и не расстраиваться. По данным ТСН, военного усели эвакуировать, на данный момент он проходит лечение.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Украина бросает в бой последние резервы. Он также добавил, что в стране продолжается принудительная мобилизация. С начала года ВСУ потеряли порядка 23 тысяч бойцов. За прошлый год потери составили более 200 тысяч человек.

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Военный ВСУ, которого тяжело ранили, записал прощальное видео для своих родных на русском языке. Он сомневался, что выживет. Видео бойца опубликовал telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН). «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой», — передает канал. Он добавил, что любит всех. Под конец видео боец попросил близких жить дальше и не расстраиваться. По данным ТСН, военного усели эвакуировать, на данный момент он проходит лечение. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Украина бросает в бой последние резервы. Он также добавил, что в стране продолжается принудительная мобилизация. С начала года ВСУ потеряли порядка 23 тысяч бойцов. За прошлый год потери составили более 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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