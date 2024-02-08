Умирающий боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке

Военный ВСУ, которого тяжело ранили, записал прощальное видео для своих родных на русском языке. Он сомневался, что выживет. Видео бойца опубликовал telegram-канал «Телевизионной службы новостей» (ТСН).
«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой», — передает канал. Он добавил, что любит всех. Под конец видео боец попросил близких жить дальше и не расстраиваться. По данным ТСН, военного усели эвакуировать, на данный момент он проходит лечение.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Украина бросает в бой последние резервы. Он также добавил, что в стране продолжается принудительная мобилизация. С начала года ВСУ потеряли порядка 23 тысяч бойцов. За прошлый год потери составили более 200 тысяч человек.
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