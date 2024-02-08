08 февраля 2024

В украинском плену не осталось свердловчан, которые были там с 2022 года

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Из украинского плена вернулись домой пятеро свердловчан (архивное фото) Фото:
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В украинском плену не осталось свердловских бойцов, которые находились там с 2022 года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу. Теперь они на Родине, проходят все необходимые процедуры, как это отработано с первых обменов», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. В числе вернувшихся — пять свердловчан.

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В украинском плену не осталось свердловских бойцов, которые находились там с 2022 года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу. Теперь они на Родине, проходят все необходимые процедуры, как это отработано с первых обменов», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. В числе вернувшихся — пять свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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