В украинском плену не осталось свердловчан, которые были там с 2022 года

Из украинского плена вернулись домой пятеро свердловчан (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В украинском плену не осталось свердловских бойцов, которые находились там с 2022 года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Самое главное, что у нас не осталось в плену тех, кто находился там с 2022 года. Двое последних вчера переступили границу. Теперь они на Родине, проходят все необходимые процедуры, как это отработано с первых обменов», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».
Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 100 на 100. После обмена освобожденные россияне будут доставлены в Москву для лечения. В числе вернувшихся — пять свердловчан.
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