Депутат Госдумы Рябцева дала свой личный номер телефона бойцам из ХМАО. Фото, видео

09 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Рябцева с главой Гумкорпуса Эдуардом Логиновым в Ханты-Мансийске Фото: Елена Антипина @ URA.RU Депутат Госдумы Жанна Рябцева поделилась личным номером телефона с югорскими бойцам. На встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске парламентарий предложила им звонить ей в случае попадания в плен. «Когда боец попадает в плен, <…> ребята должны знать, что есть канал связи. И в первую очередь, канал связи — это центр», — заявила Рябцева. Депутат также посетила обновленный штаб Гуманитарного добровольческого корпуса в окружной столице. Во время визита она пообщалась с волонтерами, поделилась своим опытом оказания первой помощи и увидела работу югорчан, плетущих маскировочные сети. Также депутат высоко оценила прочность компактных носилок из строп, которые изготавливают добровольцы миссии. Ранее URA.RU писало о рабочем визите Рябцевой в Ханты-Мансийск. На встрече с контрактниками в «Центре патриотов России» она предложила спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом на свадьбе бойцов.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева поделилась личным номером телефона с югорскими бойцам. На встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске парламентарий предложила им звонить ей в случае попадания в плен. «Когда боец попадает в плен, <…> ребята должны знать, что есть канал связи. И в первую очередь, канал связи — это центр», — заявила Рябцева. Депутат также посетила обновленный штаб Гуманитарного добровольческого корпуса в окружной столице. Во время визита она пообщалась с волонтерами, поделилась своим опытом оказания первой помощи и увидела работу югорчан, плетущих маскировочные сети. Также депутат высоко оценила прочность компактных носилок из строп, которые изготавливают добровольцы миссии. Ранее URA.RU писало о рабочем визите Рябцевой в Ханты-Мансийск. На встрече с контрактниками в «Центре патриотов России» она предложила спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом на свадьбе бойцов.