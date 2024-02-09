Депутат Госдумы Рябцева дала свой личный номер телефона бойцам из ХМАО. Фото, видео

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Депутат Госдумы Рябцева с главой Гумкорпуса Эдуардом Логиновым в Ханты-Мансийске
Депутат Госдумы Рябцева с главой Гумкорпуса Эдуардом Логиновым в Ханты-Мансийске Фото:

Депутат Госдумы Жанна Рябцева поделилась личным номером телефона с югорскими бойцам. На встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске парламентарий предложила им звонить ей в случае попадания в плен.

«Когда боец попадает в плен, <…> ребята должны знать, что есть канал связи. И в первую очередь, канал связи — это центр», — заявила Рябцева.

Депутат также посетила обновленный штаб Гуманитарного добровольческого корпуса в окружной столице. Во время визита она пообщалась с волонтерами, поделилась своим опытом оказания первой помощи и увидела работу югорчан, плетущих маскировочные сети. Также депутат высоко оценила прочность компактных носилок из строп, которые изготавливают добровольцы миссии.

Ранее URA.RU писало о рабочем визите Рябцевой в Ханты-Мансийск. На встрече с контрактниками в «Центре патриотов России» она предложила спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом на свадьбе бойцов.

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Депутат Госдумы Жанна Рябцева поделилась личным номером телефона с югорскими бойцам. На встрече с контрактниками в Ханты-Мансийске парламентарий предложила им звонить ей в случае попадания в плен. «Когда боец попадает в плен, <…> ребята должны знать, что есть канал связи. И в первую очередь, канал связи — это центр», — заявила Рябцева. Депутат также посетила обновленный штаб Гуманитарного добровольческого корпуса в окружной столице. Во время визита она пообщалась с волонтерами, поделилась своим опытом оказания первой помощи и увидела работу югорчан, плетущих маскировочные сети. Также депутат высоко оценила прочность компактных носилок из строп, которые изготавливают добровольцы миссии. Ранее URA.RU писало о рабочем визите Рябцевой в Ханты-Мансийск. На встрече с контрактниками в «Центре патриотов России» она предложила спикеру думы ХМАО Борису Хохрякову стать посаженным отцом на свадьбе бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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