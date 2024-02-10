10 февраля 2024
09 февраля 2024

МВД выдвинуло претензии из-за нарушения содержания трасс в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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МВД обнаружило массовые нарушения содержания трасс в ХМАО Фото:

МВД России по ХМАО выдвинуло претензии к компании, которая отвечает за обслуживание тысяч километров дорог в регионе. Это произошло из-за того, что сотрудники ведомства обнаружили неубранные снег и наледь на многих участках.

В число проблемных попали трассы Сургута и Октябрьского района. «Претензии были выдвинуты и к содержанию региональных дорог Нягань — Приобье, Нягань — Талинка и Югорск — Советский — Верхний Казым, проходящих по территории Октябрьского района ХМАО», — пишет «Правда УрФО» со ссылкой на УМВД. Отмечается, что на участках этих трасс сотрудники обнаружили неубранный снег, валы и зимнюю скользкость.

Компании были объявлены предостережения и выдвинуто предписание о не допуске наличия снежных валов. Теперь дорожники должны вывести на эти участки уборочную технику и расчистить проезжую часть, тротуары и другие элементы.

После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. За месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега.

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МВД России по ХМАО выдвинуло претензии к компании, которая отвечает за обслуживание тысяч километров дорог в регионе. Это произошло из-за того, что сотрудники ведомства обнаружили неубранные снег и наледь на многих участках. В число проблемных попали трассы Сургута и Октябрьского района. «Претензии были выдвинуты и к содержанию региональных дорог Нягань — Приобье, Нягань — Талинка и Югорск — Советский — Верхний Казым, проходящих по территории Октябрьского района ХМАО», — пишет «Правда УрФО» со ссылкой на УМВД. Отмечается, что на участках этих трасс сотрудники обнаружили неубранный снег, валы и зимнюю скользкость. Компании были объявлены предостережения и выдвинуто предписание о не допуске наличия снежных валов. Теперь дорожники должны вывести на эти участки уборочную технику и расчистить проезжую часть, тротуары и другие элементы. После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. За месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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