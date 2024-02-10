МВД выдвинуло претензии из-за нарушения содержания трасс в ХМАО

11 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

МВД обнаружило массовые нарушения содержания трасс в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России по ХМАО выдвинуло претензии к компании, которая отвечает за обслуживание тысяч километров дорог в регионе. Это произошло из-за того, что сотрудники ведомства обнаружили неубранные снег и наледь на многих участках. В число проблемных попали трассы Сургута и Октябрьского района. «Претензии были выдвинуты и к содержанию региональных дорог Нягань — Приобье, Нягань — Талинка и Югорск — Советский — Верхний Казым, проходящих по территории Октябрьского района ХМАО», — пишет «Правда УрФО» со ссылкой на УМВД. Отмечается, что на участках этих трасс сотрудники обнаружили неубранный снег, валы и зимнюю скользкость. Компании были объявлены предостережения и выдвинуто предписание о не допуске наличия снежных валов. Теперь дорожники должны вывести на эти участки уборочную технику и расчистить проезжую часть, тротуары и другие элементы. После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. За месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега.

МВД России по ХМАО выдвинуло претензии к компании, которая отвечает за обслуживание тысяч километров дорог в регионе. Это произошло из-за того, что сотрудники ведомства обнаружили неубранные снег и наледь на многих участках. В число проблемных попали трассы Сургута и Октябрьского района. «Претензии были выдвинуты и к содержанию региональных дорог Нягань — Приобье, Нягань — Талинка и Югорск — Советский — Верхний Казым, проходящих по территории Октябрьского района ХМАО», — пишет «Правда УрФО» со ссылкой на УМВД. Отмечается, что на участках этих трасс сотрудники обнаружили неубранный снег, валы и зимнюю скользкость. Компании были объявлены предостережения и выдвинуто предписание о не допуске наличия снежных валов. Теперь дорожники должны вывести на эти участки уборочную технику и расчистить проезжую часть, тротуары и другие элементы. После разноса главы Сургута Андрея Филатова из-за неубранного снега коммунальщики города начали работать без выходных. За месяц удалось сократить количество жалоб от жителей и наладить работу по своевременной уборке снега.