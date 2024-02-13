В России вырос спрос на снотворные

Спрос на снотворные вырос на 37% в прошлом году
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Спрос на лекарственные снотворные составляет 31%, говорится в исследовании Фото:

В 2023 году спрос на травяные сборы и лекарственные средства, облегчающие засыпание, вырос на 37%. Также наблюдается увеличение количества жалоб людей на трудности с засыпанием и бессоницей. Об этом говорится в совместном исследовании медицинской компании СберЗдоровье и интернет-аптеки СБЕР ЕАПТЕКА.

«Совокупный спрос на эти категории препаратов вырос более чем на 37% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. Кроме того, спрос на мягкие средства растительного происхождения был выше, чем на лекарства — 40% и 31% соответственно.

Как сообщает СберЗдоровье, с периода 2021 года наблюдается увеличение числа жалоб на нарушение сна у людей. Например, в 2022 году количество жалоб увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021 годом. А в 2023 выросло почти в два раза по сравнению с 2022 годом.

По словам врача-терапевта медицинской компании СберЗдоровье Полины Лепиловой, причинами бессонницы являются постоянный стресс, хронические заболевания желудка и тревожность. «Причинами бессонницы могут стать несоблюдение режима труда и отдыха, постоянный стресс, тревожные и депрессивные расстройства, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или мочевыделительной системы», — передают компании слова врача.

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В 2023 году спрос на травяные сборы и лекарственные средства, облегчающие засыпание, вырос на 37%. Также наблюдается увеличение количества жалоб людей на трудности с засыпанием и бессоницей. Об этом говорится в совместном исследовании медицинской компании СберЗдоровье и интернет-аптеки СБЕР ЕАПТЕКА. «Совокупный спрос на эти категории препаратов вырос более чем на 37% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. Кроме того, спрос на мягкие средства растительного происхождения был выше, чем на лекарства — 40% и 31% соответственно. Как сообщает СберЗдоровье, с периода 2021 года наблюдается увеличение числа жалоб на нарушение сна у людей. Например, в 2022 году количество жалоб увеличилось в полтора раза по сравнению с 2021 годом. А в 2023 выросло почти в два раза по сравнению с 2022 годом. По словам врача-терапевта медицинской компании СберЗдоровье Полины Лепиловой, причинами бессонницы являются постоянный стресс, хронические заболевания желудка и тревожность. «Причинами бессонницы могут стать несоблюдение режима труда и отдыха, постоянный стресс, тревожные и депрессивные расстройства, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или мочевыделительной системы», — передают компании слова врача.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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