Турчак дал старт проекту «Полотна Победы» в ХМАО

13 февраля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак запечатлел имя своего дела на «Полотне Победы» в ХМАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал старт проекту «Полотна Победы» в ХМАО. В рамках патриотической акции в учебных заведениях разместят четырехметровые полотнища с именами и портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Турчак нанес первую надпись на полотно, которую он посвятил своему деду — ветерану. «В школе № 8 Ханты-Мансийска Андрей Турчак дал старт патриотическому проекту по увековечиванию памяти Героев Великой Отечественной войны и СВО на „Полотне Победы“. Он оставил первую запись про своего деда — Павла Никитина, капитана артиллерии, который в 45-м закончил войну в Берлине», — рассказал спикер думы ХМАО Борис Хохряков в своем telegram-канале. Вслед за Турчаком надпись в память о своем родственнике — герое на «Полотно Победы» нанесла губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Мой дед — Владимир Федюченко освободил Севастополь!» — написала глава региона. Спикер думы ХМАО вывел красным маркером: «Мой папа Хохряков С. И. ковал Победу в тылу». Ранее URA.RU писало, что председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Полотна Победы» во время визита ХМАО. «Молодая гвардия Единой России» предложила увековечить имена героев на четырехметровых полотнах во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал старт проекту «Полотна Победы» в ХМАО. В рамках патриотической акции в учебных заведениях разместят четырехметровые полотнища с именами и портретами героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Турчак нанес первую надпись на полотно, которую он посвятил своему деду — ветерану. «В школе № 8 Ханты-Мансийска Андрей Турчак дал старт патриотическому проекту по увековечиванию памяти Героев Великой Отечественной войны и СВО на „Полотне Победы“. Он оставил первую запись про своего деда — Павла Никитина, капитана артиллерии, который в 45-м закончил войну в Берлине», — рассказал спикер думы ХМАО Борис Хохряков в своем telegram-канале. Вслед за Турчаком надпись в память о своем родственнике — герое на «Полотно Победы» нанесла губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Мой дед — Владимир Федюченко освободил Севастополь!» — написала глава региона. Спикер думы ХМАО вывел красным маркером: «Мой папа Хохряков С. И. ковал Победу в тылу». Ранее URA.RU писало, что председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Полотна Победы» во время визита ХМАО. «Молодая гвардия Единой России» предложила увековечить имена героев на четырехметровых полотнах во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина.