В аэропорту ХМАО задержали рейсы Utair из-за погоды

В аэропорту Урая (ХМАО) на сутки задерживаются два рейса авиакомпании Utair. Уральская транспортная прокуратура сообщила, вылет перенесли из-за погоды.
«Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту города Урай задержаны к вылету несколько самолетов авиакомпании Utair. Рейс по маршруту Урай — Ханты-Мансийск, который должен был вылететь в 15:10 перенесен на 14 февраля, 14 часов 10 минут. Рейс Урай-Екатеринбург (вылет по расписанию в 16:55) перенесен на 14 февраля, 18 часов 55 минут», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Сургутская транспортная прокуратура контролирует оказание необходимых услуг пассажирам задержанных рейсов. Время вылета самолетов 14 февраля будет зависеть от метеоусловий в аэропорту.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута из-за аномальных морозов в ХМАО задерживается вылет авиарейсов Utair. Позже запланированного времени отправляются самолеты в Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург, Белоярский, Челябинск.
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