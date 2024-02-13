Эльвира Набиуллина прилетела в город с рабочим визитом
В Екатеринбург с рабочими визитом прилетела глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Набиуллина участвует в форуме «Кибербезопасность в финансах». Он проходит в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8 по 16 февраля.
Во время форума будут обсуждать темы в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Также будут затронуты направления развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.
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