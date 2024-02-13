13 февраля 2024

Набиуллина прилетела в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина прилетела в город с рабочим визитом Фото:

В Екатеринбург с рабочими визитом прилетела глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Набиуллина участвует в форуме «Кибербезопасность в финансах». Он проходит в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8 по 16 февраля.

Во время форума будут обсуждать темы в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Также будут затронуты направления развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.

Фото:

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В Екатеринбург с рабочими визитом прилетела глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Набиуллина участвует в форуме «Кибербезопасность в финансах». Он проходит в отеле «Хаят Ридженси» на Бориса Ельцина, 8 по 16 февраля. Во время форума будут обсуждать темы в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Также будут затронуты направления развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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