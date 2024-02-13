Курганские власти заставят мэров рассчитывать риски при ликвидации библиотек

14 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

В округах Курганской области не смогут закрыть библиотеку или клуб без решения комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При реорганизации и ликвидации организаций культуры и библиотек в муниципалитетах Курганской области обязаны будут создавать комиссии для оценки негативных последствий такого решения. Проект закона обсудили депутаты облдумы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Проект закона разработан с целью наделения новыми полномочиями органам исполнительной власти Курганской области в соответствии с федеральным законом […] в части установления порядка оценки последствий решений по реорганизации и ликвидации культурных учреждений в Курганской области и муниципальных организаций культуры», — пояснила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Комиссии также будут рассматривать решения в отношении библиотек. Гончаренко подчеркнула, что процесс ликвидации учреждений культуры на местах будут взят под контроль правительства и поможет не допустить закрытие важных объектов. Депутаты рекомендовали правительству прописать в проекте закона состав комиссий, в который необходимо включать представителей поселков и округов, под чьим контролем находятся очаги культуры. Проект закона будет вынесен на рассмотрение Курганской областной Думы.

При реорганизации и ликвидации организаций культуры и библиотек в муниципалитетах Курганской области обязаны будут создавать комиссии для оценки негативных последствий такого решения. Проект закона обсудили депутаты облдумы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Проект закона разработан с целью наделения новыми полномочиями органам исполнительной власти Курганской области в соответствии с федеральным законом […] в части установления порядка оценки последствий решений по реорганизации и ликвидации культурных учреждений в Курганской области и муниципальных организаций культуры», — пояснила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Комиссии также будут рассматривать решения в отношении библиотек. Гончаренко подчеркнула, что процесс ликвидации учреждений культуры на местах будут взят под контроль правительства и поможет не допустить закрытие важных объектов. Депутаты рекомендовали правительству прописать в проекте закона состав комиссий, в который необходимо включать представителей поселков и округов, под чьим контролем находятся очаги культуры. Проект закона будет вынесен на рассмотрение Курганской областной Думы.