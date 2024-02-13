13 февраля 2024

Курганские власти заставят мэров рассчитывать риски при ликвидации библиотек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, библиотека, книги, распутин григорий, книгохранилище
В округах Курганской области не смогут закрыть библиотеку или клуб без решения комиссии Фото:

При реорганизации и ликвидации организаций культуры и библиотек в муниципалитетах Курганской области обязаны будут создавать комиссии для оценки негативных последствий такого решения. Проект закона обсудили депутаты облдумы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU.

«Проект закона разработан с целью наделения новыми полномочиями органам исполнительной власти Курганской области в соответствии с федеральным законом […] в части установления порядка оценки последствий решений по реорганизации и ликвидации культурных учреждений в Курганской области и муниципальных организаций культуры», — пояснила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Комиссии также будут рассматривать решения в отношении библиотек.

Гончаренко подчеркнула, что процесс ликвидации учреждений культуры на местах будут взят под контроль правительства и поможет не допустить закрытие важных объектов. Депутаты рекомендовали правительству прописать в проекте закона состав комиссий, в который необходимо включать представителей поселков и округов, под чьим контролем находятся очаги культуры. Проект закона будет вынесен на рассмотрение Курганской областной Думы.

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При реорганизации и ликвидации организаций культуры и библиотек в муниципалитетах Курганской области обязаны будут создавать комиссии для оценки негативных последствий такого решения. Проект закона обсудили депутаты облдумы на комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. «Проект закона разработан с целью наделения новыми полномочиями органам исполнительной власти Курганской области в соответствии с федеральным законом […] в части установления порядка оценки последствий решений по реорганизации и ликвидации культурных учреждений в Курганской области и муниципальных организаций культуры», — пояснила начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Комиссии также будут рассматривать решения в отношении библиотек. Гончаренко подчеркнула, что процесс ликвидации учреждений культуры на местах будут взят под контроль правительства и поможет не допустить закрытие важных объектов. Депутаты рекомендовали правительству прописать в проекте закона состав комиссий, в который необходимо включать представителей поселков и округов, под чьим контролем находятся очаги культуры. Проект закона будет вынесен на рассмотрение Курганской областной Думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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