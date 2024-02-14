Челябинские силовики провели масштабный рейд по рынкам, где торгуют мигранты. Видео

В Челябинске после рейда по рынкам выдворили пять мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , мвд, нашивка, полиция
Силовики провели рейд по рынкам, местам стихийной торговли и жилому сектору Челябинска Фото:

В Челябинске провели масштабный рейд «Нелегальный мигрант» по рынкам, точкам торговли и жилым домам города. О том, что после мероприятия пять мигрантов решено выдворить из страны, URA.RU сообщили в областном главке.

«По результатам рейдового мероприятия составлено семь административных протоколов. В отношении пяти граждан приняты решения о принудительном удалении из страны», — сообщили в ГУ МВД.

Рейд провели с участием 308 военного следственного отдела СКР, военного отдела СКР по Челябинскому гарнизону и Росгвардии. После проверки в военкоматы доставили бывших мигрантов, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет.

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В Челябинске провели масштабный рейд «Нелегальный мигрант» по рынкам, точкам торговли и жилым домам города. О том, что после мероприятия пять мигрантов решено выдворить из страны, URA.RU сообщили в областном главке. «По результатам рейдового мероприятия составлено семь административных протоколов. В отношении пяти граждан приняты решения о принудительном удалении из страны», — сообщили в ГУ МВД. Рейд провели с участием 308 военного следственного отдела СКР, военного отдела СКР по Челябинскому гарнизону и Росгвардии. После проверки в военкоматы доставили бывших мигрантов, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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