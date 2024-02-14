В Челябинске после рейда по рынкам выдворили пять мигрантов

Силовики провели рейд по рынкам, местам стихийной торговли и жилому сектору Челябинска Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Челябинске провели масштабный рейд «Нелегальный мигрант» по рынкам, точкам торговли и жилым домам города. О том, что после мероприятия пять мигрантов решено выдворить из страны, URA.RU сообщили в областном главке.

«По результатам рейдового мероприятия составлено семь административных протоколов. В отношении пяти граждан приняты решения о принудительном удалении из страны», — сообщили в ГУ МВД.

Рейд провели с участием 308 военного следственного отдела СКР, военного отдела СКР по Челябинскому гарнизону и Росгвардии. После проверки в военкоматы доставили бывших мигрантов, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет.