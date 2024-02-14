Челябинцы подарят любимым шоколад вместо запланированных гаджетов

В Валентинов день челябинцы будут дарить шоколад и пену для бритья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Челябинска в Валентинов день подарят любимым шоколад вместо запланированных гаджетов. Как следует из опроса компании СДЭК, 47% респондентов собирались дарить близким технику. Однако данные Wildberries свидетельствуют, что жители региона ограничились подарками шоколада и духов.

«В преддверии праздников жители Челябинска запланировали закупаться гаджетами. Так ответили 47% опрошенных. Многие (55%) подарят цветы и украшения (48%)», — уточнили в пресс-службе СДЭК.

Однако сравнение объемов продаж, проведенное аналитиками Wildberries, свидетельствует: заметный рост за неделю до праздника наблюдается по всем категориям, кроме гаджетов. Более всего выросли продажи фигурного шоколада (прибавление составило 41,5%). По сумме и объемам продаж лидером стали товары для бритья: гели пены и бальзамы. В пресс-службе платформы сделали оговорку: не все товары покупаются для подарков.

На четверть увеличились продажи мягких игрушек. Значительно возросли продажи духов: «прибавка» составила 15,7% в штуках и 26,1% в рублях. Зато девайсы если и стали пользоваться чуть большим спросом, то лишь в категории стоимости до трех тысяч рублей. Это же подтвердили в пресс-службе компаний «МегаФон» и Yota: челябинцы предпочли недорогие гаджеты, причем по тем же ценам, что и год назад.

«Наибольшей популярностью пользовались наушники. Их продажи в феврале выросли в 1,8 раза по сравнению с 2023 годом. Популярность внешних зарядных устройств перед праздником среди челябинцев выросла в 1,7 раза. У вторых половинок также есть высокие шансы получить в подарок смартфон. Продажи гаджетов в феврале выросли на 85% по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользовались доступные модели от Infinix и RealMe», — заявили в «МегаФоне».

По мнению респондентов опроса транспортной компании, важным аспектом дарения для жителей стали надежность сервиса (47%) и стоимость доставки (38%). Также челябинцам важна возможность приложить к посылке открытку с приятным пожеланием (38%) и даже написать для курьера сценарий передачи подарка.