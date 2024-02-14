В соцсетях расходится миф о вреде умных счетчиков

В компании «Уралэнергосбыт» опровергли миф о вреде умных счетчиков

14 февраля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Умные приборы учета безопасны для здоровья человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что умные счетчики якобы не несут пользы и даже опасны человека, не является достоверной. Опровергла данные о вреде приборов компания «Уралэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Публикации о якобы вреде умных счетчиков начали распространяться в соцсетях. Авторы постов сообщали, что приборы будто бы опасны для здоровья, сложны в использовании, завышают показания расхода электроэнергии и невыгодны. Однако в «Уралэнергосбыте» опровергли эти сообщения. «На самом деле все эти аргументы — мифы! Умные приборы учета имеют высокий класс точности. В качестве эксперимента можно оставить старый счетчик и сравнить количество потребленных киловатт. <…> Умный прибор учета не может нанести вреда здоровью. В нем установлен GSM модуль, который работает как обычный смартфон с передачей данных», — рассказали в компании. Также в «Уралэнергосбыте» опровергли другие мифы об умных счетчиках, указанные в распространяемой публикации. «Пульт для контроля потребления предельно простой. <…> Они [пульты] нужны прежде всего для контроля показаний в частных домах. Передать показания собственникам не нужно, так как данные автоматически попадают в базу сетевой организации или гарантирующего поставщика. <…> В частном секторе счетчики устанавливают на границе участка и учитывают электроэнергию, потребленную в помещениях. Никаких дополнительных потерь не возникает». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что умные счетчики якобы не несут пользы и даже опасны человека, не является достоверной. Опровергла данные о вреде приборов компания «Уралэнергосбыт» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Публикации о якобы вреде умных счетчиков начали распространяться в соцсетях. Авторы постов сообщали, что приборы будто бы опасны для здоровья, сложны в использовании, завышают показания расхода электроэнергии и невыгодны. Однако в «Уралэнергосбыте» опровергли эти сообщения. «На самом деле все эти аргументы — мифы! Умные приборы учета имеют высокий класс точности. В качестве эксперимента можно оставить старый счетчик и сравнить количество потребленных киловатт. <…> Умный прибор учета не может нанести вреда здоровью. В нем установлен GSM модуль, который работает как обычный смартфон с передачей данных», — рассказали в компании. Также в «Уралэнергосбыте» опровергли другие мифы об умных счетчиках, указанные в распространяемой публикации. «Пульт для контроля потребления предельно простой. <…> Они [пульты] нужны прежде всего для контроля показаний в частных домах. Передать показания собственникам не нужно, так как данные автоматически попадают в базу сетевой организации или гарантирующего поставщика. <…> В частном секторе счетчики устанавливают на границе участка и учитывают электроэнергию, потребленную в помещениях. Никаких дополнительных потерь не возникает».