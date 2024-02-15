В Кургане суд вынес иностранцу приговор за взятку тюменскому таможеннику

15 февраля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Иностранец дал взятку тюменскому таможеннику в размере 150 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганский городской суд вынес приговор гражданину Республики Казахстан. Его обвиняли в даче взятки сотрудники Тюменской таможни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Курганским городским судом осужден гражданин Республики Казахстан. Он признан виновным по статье о даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействий. После передачи взятки он был задержан и заключен под стражу», — указано в посте канала транспортной прокуратуры. Сообщается, что в Кургане иностранец передал сотруднику оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни. Сумма, который дал иностранец, составила 150 тысяч рублей. Таким образом иностранец хотел освободиться от прохождения таможенного досмотра грузовика. По информации транспортной прокуратуры, в машине перевозили лесоматериалы с территории Российской Федерации до Узбекистана. Отмечается, что обвиняемый согласился с позицией обвинения. Судья принял во внимание то, что гражданин Казахстана сотрудничал со следствием, и назначил ему наказание в виде штрафа. Сами деньги, которые были переданы в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Ранее URA.RU писало, что находящийся в розыске мигрант прикинулся другим человек, но попался в Кургане. Завершилось расследование уголовного дела против иностранца, который был причастен к незаконному обороту наркотиков и находился в федеральном розыске Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский городской суд вынес приговор гражданину Республики Казахстан. Его обвиняли в даче взятки сотрудники Тюменской таможни. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Курганским городским судом осужден гражданин Республики Казахстан. Он признан виновным по статье о даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействий. После передачи взятки он был задержан и заключен под стражу», — указано в посте канала транспортной прокуратуры. Сообщается, что в Кургане иностранец передал сотруднику оперативно-розыскного отдела Тюменской таможни. Сумма, который дал иностранец, составила 150 тысяч рублей. Таким образом иностранец хотел освободиться от прохождения таможенного досмотра грузовика. По информации транспортной прокуратуры, в машине перевозили лесоматериалы с территории Российской Федерации до Узбекистана. Отмечается, что обвиняемый согласился с позицией обвинения. Судья принял во внимание то, что гражданин Казахстана сотрудничал со следствием, и назначил ему наказание в виде штрафа. Сами деньги, которые были переданы в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Ранее URA.RU писало, что находящийся в розыске мигрант прикинулся другим человек, но попался в Кургане. Завершилось расследование уголовного дела против иностранца, который был причастен к незаконному обороту наркотиков и находился в федеральном розыске