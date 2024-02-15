Челябинские бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью губернатору региона Алексею Текслеру и Народному фронту за генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы, которые прибыли на передовую. Об этом сообщил командир полка Юрий «Ангел» Гагарин
«Помощь от Народного фронта и правительства Челябинской области дошла до линии боевого соприкосновения. Всего передали 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Они очень пригодятся нам в наступлении», — сказал Гагарин.
Ранее на передовую были направлены уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.
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