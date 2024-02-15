В Перми остановился рост цен на яйца

16 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

В Перми десяток яиц в среднем продается за 138 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца В Перми с декабря 2023 года по январь 2024 года стоимость десятка яиц не изменилась. Такие данные приводит Росстат. «Пермь. Яйца куриные 10 штук в декабре 2023 и январе 2022 года стоят 138 рублей», — сказано в исследовании. Если рассматривать цены на яйца по всему региону, они выросли на 1,49%, уточняют аналитики. В Пермском крае средняя стоимость десятка куриных яиц в январе 2024 года достигла 134,51 рубля. Самый дорогие оказались в Березниках — 141,51 рубль. Дешевле всего яйца продают в Чайковском — 109,65 рублей. При этом в Перми в некоторых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» можно найти десяток яиц второй категории за 99,99 рублей, сообщили читатели.

В Перми с декабря 2023 года по январь 2024 года стоимость десятка яиц не изменилась. Такие данные приводит Росстат. «Пермь. Яйца куриные 10 штук в декабре 2023 и январе 2022 года стоят 138 рублей», — сказано в исследовании. Если рассматривать цены на яйца по всему региону, они выросли на 1,49%, уточняют аналитики. В Пермском крае средняя стоимость десятка куриных яиц в январе 2024 года достигла 134,51 рубля. Самый дорогие оказались в Березниках — 141,51 рубль. Дешевле всего яйца продают в Чайковском — 109,65 рублей. При этом в Перми в некоторых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» можно найти десяток яиц второй категории за 99,99 рублей, сообщили читатели.