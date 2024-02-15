15 февраля 2024

В Перми остановился рост цен на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Екатеринбург, яйца, витрина, десяток, кассета яиц
В Перми десяток яиц в среднем продается за 138 рублей Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В Перми с декабря 2023 года по январь 2024 года стоимость десятка яиц не изменилась. Такие данные приводит Росстат.

«Пермь. Яйца куриные 10 штук в декабре 2023 и январе 2022 года стоят 138 рублей», — сказано в исследовании.

Если рассматривать цены на яйца по всему региону, они выросли на 1,49%, уточняют аналитики. В Пермском крае средняя стоимость десятка куриных яиц в январе 2024 года достигла 134,51 рубля. Самый дорогие оказались в Березниках — 141,51 рубль. Дешевле всего яйца продают в Чайковском — 109,65 рублей. При этом в Перми в некоторых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» можно найти десяток яиц второй категории за 99,99 рублей, сообщили читатели.

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В Перми с декабря 2023 года по январь 2024 года стоимость десятка яиц не изменилась. Такие данные приводит Росстат. «Пермь. Яйца куриные 10 штук в декабре 2023 и январе 2022 года стоят 138 рублей», — сказано в исследовании. Если рассматривать цены на яйца по всему региону, они выросли на 1,49%, уточняют аналитики. В Пермском крае средняя стоимость десятка куриных яиц в январе 2024 года достигла 134,51 рубля. Самый дорогие оказались в Березниках — 141,51 рубль. Дешевле всего яйца продают в Чайковском — 109,65 рублей. При этом в Перми в некоторых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» можно найти десяток яиц второй категории за 99,99 рублей, сообщили читатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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