16 февраля 2024

В Британии обвинили Зеленского в бегстве на фоне разгрома ВСУ

Аналитик Меркурис: Зеленский сбежал в Германию из-за разгрома ВСУ на фронте
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Владимир Зеленский начал поездку по странам Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию.

«Его задача как верховного главнокомандующего была оставаться в Киеве и взять на себя ответственность», — заявил Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, Зеленский не хочет нести ответственность за происходящее на фронте и сбежал.

Зеленский на днях заявил, что отправится по городам Европы. 16 февраля президент Украины и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. После украинский лидер отправился с рабочим визитом во Франции.

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Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию. «Его задача как верховного главнокомандующего была оставаться в Киеве и взять на себя ответственность», — заявил Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, Зеленский не хочет нести ответственность за происходящее на фронте и сбежал. Зеленский на днях заявил, что отправится по городам Европы. 16 февраля президент Украины и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. После украинский лидер отправился с рабочим визитом во Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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