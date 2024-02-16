В Британии обвинили Зеленского в бегстве на фоне разгрома ВСУ

Аналитик Меркурис: Зеленский сбежал в Германию из-за разгрома ВСУ на фронте

17 февраля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский начал поездку по странам Европы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию. «Его задача как верховного главнокомандующего была оставаться в Киеве и взять на себя ответственность», — заявил Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, Зеленский не хочет нести ответственность за происходящее на фронте и сбежал. Зеленский на днях заявил, что отправится по городам Европы. 16 февраля президент Украины и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. После украинский лидер отправился с рабочим визитом во Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Европу на фоне разгрома Вооруженных Сил Украины на фронте. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис после того, как украинский лидер отправился в Германию. «Его задача как верховного главнокомандующего была оставаться в Киеве и взять на себя ответственность», — заявил Меркурис в своем блоге на видеохостинге YouTube. По его мнению, Зеленский не хочет нести ответственность за происходящее на фронте и сбежал. Зеленский на днях заявил, что отправится по городам Европы. 16 февраля президент Украины и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. После украинский лидер отправился с рабочим визитом во Франции.