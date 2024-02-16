Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Шольц и Зеленский встретились в Берлине Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности», — передает издание. Соглашение было подписано во время визита главы Украины в Берлин, его детали будут известны после брифинга Зеленского и Шольца.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Киевом в феврале 2024 года. Также, согласно его заявлению, он выделит Украине около 40 ракет SCALP.

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». «Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности», — передает издание. Соглашение было подписано во время визита главы Украины в Берлин, его детали будут известны после брифинга Зеленского и Шольца. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Киевом в феврале 2024 года. Также, согласно его заявлению, он выделит Украине около 40 ракет SCALP.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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