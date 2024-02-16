Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

Шольц и Зеленский встретились в Берлине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».
«Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности», — передает издание. Соглашение было подписано во время визита главы Украины в Берлин, его детали будут известны после брифинга Зеленского и Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Киевом в феврале 2024 года. Также, согласно его заявлению, он выделит Украине около 40 ракет SCALP.
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