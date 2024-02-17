17 февраля 2024

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в боях за Авдеевку за прошедшие сутки

Минобороны: потери ВСУ в боях за Авдеевку превысили 1500 солдат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
ВС РФ освободили территорию площадью 31,75 кв. км Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери в Вооруженных силах Украины в боях за Авдеевку за прошедшие сутки превысили 1500 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Сейчас ВС РФ проводят мероприятия по зачистке города от боевиков. В Минобороны уточнили, что направлены действия на блокирование подразделений ВСУ, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери в Вооруженных силах Украины в боях за Авдеевку за прошедшие сутки превысили 1500 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Сейчас ВС РФ проводят мероприятия по зачистке города от боевиков. В Минобороны уточнили, что направлены действия на блокирование подразделений ВСУ, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...