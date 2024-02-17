В Минобороны раскрыли потери ВСУ в боях за Авдеевку за прошедшие сутки

Минобороны: потери ВСУ в боях за Авдеевку превысили 1500 солдат

18 февраля 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили территорию площадью 31,75 кв. км Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери в Вооруженных силах Украины в боях за Авдеевку за прошедшие сутки превысили 1500 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Сейчас ВС РФ проводят мероприятия по зачистке города от боевиков. В Минобороны уточнили, что направлены действия на блокирование подразделений ВСУ, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Потери в Вооруженных силах Украины в боях за Авдеевку за прошедшие сутки превысили 1500 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Сейчас ВС РФ проводят мероприятия по зачистке города от боевиков. В Минобороны уточнили, что направлены действия на блокирование подразделений ВСУ, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.