Спекуляции на теме СВО и жесткие потери украинской армии: что происходит на фронте — показываем на карте

ВС РФ ликвидировали три командных пункта беспилотной авиации противника на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. На сумском направлении ВСУ потеряли более 50% штурмовиков.
В то же время народный артист России и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, выступая на площадке Восточного экономического форума заявил, что отдельные режиссеры используют тему специальной военной операции в личных интересах, стремясь извлечь краткосрочную выгоду и укрепить собственную репутацию. Карта проведения СВО — в материале URA.RU.
Спекуляции на тему СВО
Некоторые российские режиссеры используют тему специальной военной операции (СВО) ради получения сиюминутных выгод и создания личного репутационного капитала. Об этом заявил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
Михалков объяснил свою позицию тем, что в настоящее время не сформировалось общественное понимание происходящих событий, а поспешные попытки экранизации приводят к появлению незрелых и слабых фильмов. По его словам, большинство уже появившихся фильмов о спецоперации страдают от недостаточно проработанных сценариев и поверхностного взгляда на сложную тему. Он отметил, что еще в 2022 году высказывал несогласие с поспешными экранизациями и напомнил, что классика отечественного военного кино создавалась спустя годы после завершения боевых действий, когда общество было готово к глубокому анализу произошедшего.
Сумское направление
ВСУ атаковали Курскую область
В поселке Коренево Курской области в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата был поражен гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».
Отражены четыре контратаки ВСУ
Российские подразделения ВДВ продолжают наступательные действия в районе Юнаковки, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением. По информации telegram-канала «Два майора», в ходе боев были отражены четыре контратаки вооруженных сил Украины: две — вблизи Андреевки и по одной — в районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.
ВСУ потеряли потеряли более 50% штурмовиков
В результате попыток контратак в районах населенных пунктов Андреевка, Новоконстантиновка (украинское название — Перше Травня) и Алексеевка в Сумской области, подразделения вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава штурмовых групп. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
Белгородское направление
В селе Архангельское Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата получила ранения местная жительница. На участке автодороги между населенными пунктами Стригуны и Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон нанес удар по грузовику КамАЗ, в результате чего водитель получил контузию, сообщил telegram-канал «Два майора».
Еще одна женщина пострадала в селе Трефиловка Ракитянского района. Под обстрел также попали населенные пункты Муром, Борисовка, Масычево, Дунайка, Казинка и Дубровка.
Купянское направление
На купянском направлении противник подтвердил потерю населенного пункта Красное Первое, расположенного на западном берегу реки Оскол. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
Константиновское направление
Продолжаются бои вблизи Щербиновки и Катериновки
На константиновском направлении продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Катериновка. Противник предпринимает попытки контратаковать. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
ВС РФ лишили ВСУ систем управления БПЛА у Константиновки
Министерство обороны России, что в районе населенного пункта Константиновка бойцы Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, а также антенны. Удар по противнику производился благодаря скоординированным действиям расчетов FPV-дронов и артиллерии 3-го армейского корпуса.
Еще три пункта управления БПЛА уничтожено
Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Южная» уничтожили три пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, удары были нанесены по двум пунктам управления беспилотниками и блиндажу с военнослужащими 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Иванополье. В министерстве уточнили, что укрытия для личного состава были оборудованы непосредственно в жилой застройке.
Расчеты ударных FPV-дронов поразили цели вместе с находящимся там персоналом и техникой. Помимо этого, в районе Веролюбовки был обнаружен и уничтожен еще один замаскированный пункт управления беспилотниками, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. По данным военного ведомства, точное попадание дрона вывело из строя станцию, что лишило противника возможности отслеживать позиции российской артиллерии.
Красноармейское направление
Идут бои в районе Красного Лимана
На покровском (красноармейском) направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения в районе Красного Лимана, населенного пункта Удачное, а также возле шахты «Капитальная». Об этом проинформировал telegram-канал «Два майора»
Идет продвижение в направлении Новопавловки и Муравки
Военный обозреватель Евгений Лисицын сообщил в своем telegram-канале, что российские подразделения продвигаются в направлении Новопавловки и Муравки, а в районе населенного пункта Удачное продолжаются интенсивные боевые столкновения. По его данным, российские силы закрепились к востоку от Вольного. В то же время украинские войска осуществляют контратаки в районах Никоноровки и Нового Шахово.
Херсонское направление
По данным telegram-канала «Два майора», в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по автомобилю погибли пожилые мужчина и женщина. В городе Алешки пострадали пять человек, среди которых 13-летний подросток.
В селе Геройское получили ранения мужчина и женщина. В Каховке в результате обстрела пострадала женщина. Кроме того, противник нанес удары по населенным пунктам Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Каиры, Казачьи Лагеря, Каховка, Князе-Григорьевка, Корсунка, Малая Лепетиха и Новая Каховка.
Запорожское направление
На запорожском направлении подразделения российских войск ведут наступательные действия в районе Приморского, на юге Степногорска, а также вблизи населенного пункта Малая Токмачка. Об этом проинформировал военный корреспондент Евгений Лисицын в своем telegram-канале.
