Михалков заявил о спекуляции кинематографистов на тему СВО
Пока ВС РФ воюют, кинематографисты занимаются спекуляциями, считает Малахов
Пока ВС РФ воюют, кинематографисты занимаются спекуляциями, считает Малахов
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ликвидировали три командных пункта беспилотной авиации противника на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. На сумском направлении ВСУ потеряли более 50% штурмовиков.

В то же время народный артист России и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, выступая на площадке Восточного экономического форума заявил, что отдельные режиссеры используют тему специальной военной операции в личных интересах, стремясь извлечь краткосрочную выгоду и укрепить собственную репутацию. Карта проведения СВО — в материале URA.RU.

Спекуляции на тему СВО

Некоторые российские режиссеры используют тему специальной военной операции (СВО) ради получения сиюминутных выгод и создания личного репутационного капитала. Об этом заявил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Михалков объяснил свою позицию тем, что в настоящее время не сформировалось общественное понимание происходящих событий, а поспешные попытки экранизации приводят к появлению незрелых и слабых фильмов. По его словам, большинство уже появившихся фильмов о спецоперации страдают от недостаточно проработанных сценариев и поверхностного взгляда на сложную тему. Он отметил, что еще в 2022 году высказывал несогласие с поспешными экранизациями и напомнил, что классика отечественного военного кино создавалась спустя годы после завершения боевых действий, когда общество было готово к глубокому анализу произошедшего.

Сумское направление

ВСУ атаковали Курскую область

В поселке Коренево Курской области в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата был поражен гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».

Отражены четыре контратаки ВСУ

Российские подразделения ВДВ продолжают наступательные действия в районе Юнаковки, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением. По информации telegram-канала «Два майора», в ходе боев были отражены четыре контратаки вооруженных сил Украины: две — вблизи Андреевки и по одной — в районах Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки.

ВСУ потеряли потеряли более 50% штурмовиков

В результате попыток контратак в районах населенных пунктов Андреевка, Новоконстантиновка (украинское название — Перше Травня) и Алексеевка в Сумской области, подразделения вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава штурмовых групп. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Белгородское направление

В селе Архангельское Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата получила ранения местная жительница. На участке автодороги между населенными пунктами Стригуны и Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон нанес удар по грузовику КамАЗ, в результате чего водитель получил контузию, сообщил telegram-канал «Два майора».

Еще одна женщина пострадала в селе Трефиловка Ракитянского района. Под обстрел также попали населенные пункты Муром, Борисовка, Масычево, Дунайка, Казинка и Дубровка.

Купянское направление

На купянском направлении противник подтвердил потерю населенного пункта Красное Первое, расположенного на западном берегу реки Оскол. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».

Константиновское направление

Продолжаются бои вблизи Щербиновки и Катериновки

На константиновском направлении продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Катериновка. Противник предпринимает попытки контратаковать. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».

ВС РФ лишили ВСУ систем управления БПЛА у Константиновки

Министерство обороны России, что в районе населенного пункта Константиновка бойцы Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, а также антенны. Удар по противнику производился благодаря скоординированным действиям расчетов FPV-дронов и артиллерии 3-го армейского корпуса.

Еще три пункта управления БПЛА уничтожено

Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Южная» уничтожили три пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, удары были нанесены по двум пунктам управления беспилотниками и блиндажу с военнослужащими 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Иванополье. В министерстве уточнили, что укрытия для личного состава были оборудованы непосредственно в жилой застройке. 

Расчеты ударных FPV-дронов поразили цели вместе с находящимся там персоналом и техникой. Помимо этого, в районе Веролюбовки был обнаружен и уничтожен еще один замаскированный пункт управления беспилотниками, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. По данным военного ведомства, точное попадание дрона вывело из строя станцию, что лишило противника возможности отслеживать позиции российской артиллерии.

Красноармейское направление

Идут бои в районе Красного Лимана

На покровском (красноармейском) направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения в районе Красного Лимана, населенного пункта Удачное, а также возле шахты «Капитальная». Об этом проинформировал telegram-канал «Два майора»

Идет продвижение в направлении Новопавловки и Муравки

Военный обозреватель Евгений Лисицын сообщил в своем telegram-канале, что российские подразделения продвигаются в направлении Новопавловки и Муравки, а в районе населенного пункта Удачное продолжаются интенсивные боевые столкновения. По его данным, российские силы закрепились к востоку от Вольного. В то же время украинские войска осуществляют контратаки в районах Никоноровки и Нового Шахово.

Херсонское направление

По данным telegram-канала «Два майора», в Алешкинском муниципальном округе Херсонской области в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по автомобилю погибли пожилые мужчина и женщина. В городе Алешки пострадали пять человек, среди которых 13-летний подросток.

В селе Геройское получили ранения мужчина и женщина. В Каховке в результате обстрела пострадала женщина. Кроме того, противник нанес удары по населенным пунктам Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Заводовка, Каиры, Казачьи Лагеря, Каховка, Князе-Григорьевка, Корсунка, Малая Лепетиха и Новая Каховка.

Запорожское направление

На запорожском направлении подразделения российских войск ведут наступательные действия в районе Приморского, на юге Степногорска, а также вблизи населенного пункта Малая Токмачка. Об этом проинформировал военный корреспондент Евгений Лисицын в своем telegram-канале.

