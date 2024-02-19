В Екатеринбурге семья с ребенком 30 минут просидела в лифте из-за пьяного соседа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, полиция, оцепление, место происшествия, оцепление чп
Соседи вызывали полицейских, чтобы успокоить дебошира (архивное фото) Фото:

Семья с ребенком на полчаса оказалась заблокированной в лифте одного из домов в Академическом районе Екатеринбурга из-за пьяного соседа, который выбил дверь лифтовой шахты на одном из этажей. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома.

«Это было вечером 18 февраля в третьем подъезде. Мужчина в состоянии опьянения ударом ноги выбил дверь лифтовой шахты, а в этот момент в лифте поднималась семья с ребенком. От удара лифт остановился между этажей. Семью эвакуировали только спустя 30 минут», — пояснил собеседник агентства.

После этого дебошира на улице избили двое других мужчин. Однако затем они втроем вернулись в дом и зашли в лифт. Где, по словам жильца, тоже успели подраться. Соседи вызвали полицейских. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что участковые уполномоченные организовали проверку по данному инциденту.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья с ребенком на полчаса оказалась заблокированной в лифте одного из домов в Академическом районе Екатеринбурга из-за пьяного соседа, который выбил дверь лифтовой шахты на одном из этажей. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Это было вечером 18 февраля в третьем подъезде. Мужчина в состоянии опьянения ударом ноги выбил дверь лифтовой шахты, а в этот момент в лифте поднималась семья с ребенком. От удара лифт остановился между этажей. Семью эвакуировали только спустя 30 минут», — пояснил собеседник агентства. После этого дебошира на улице избили двое других мужчин. Однако затем они втроем вернулись в дом и зашли в лифт. Где, по словам жильца, тоже успели подраться. Соседи вызвали полицейских. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что участковые уполномоченные организовали проверку по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...