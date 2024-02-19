В Екатеринбурге семья с ребенком 30 минут просидела в лифте из-за пьяного соседа. Видео

19 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Соседи вызывали полицейских, чтобы успокоить дебошира (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семья с ребенком на полчаса оказалась заблокированной в лифте одного из домов в Академическом районе Екатеринбурга из-за пьяного соседа, который выбил дверь лифтовой шахты на одном из этажей. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Это было вечером 18 февраля в третьем подъезде. Мужчина в состоянии опьянения ударом ноги выбил дверь лифтовой шахты, а в этот момент в лифте поднималась семья с ребенком. От удара лифт остановился между этажей. Семью эвакуировали только спустя 30 минут», — пояснил собеседник агентства. После этого дебошира на улице избили двое других мужчин. Однако затем они втроем вернулись в дом и зашли в лифт. Где, по словам жильца, тоже успели подраться. Соседи вызвали полицейских. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что участковые уполномоченные организовали проверку по данному инциденту.

Семья с ребенком на полчаса оказалась заблокированной в лифте одного из домов в Академическом районе Екатеринбурга из-за пьяного соседа, который выбил дверь лифтовой шахты на одном из этажей. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. «Это было вечером 18 февраля в третьем подъезде. Мужчина в состоянии опьянения ударом ноги выбил дверь лифтовой шахты, а в этот момент в лифте поднималась семья с ребенком. От удара лифт остановился между этажей. Семью эвакуировали только спустя 30 минут», — пояснил собеседник агентства. После этого дебошира на улице избили двое других мужчин. Однако затем они втроем вернулись в дом и зашли в лифт. Где, по словам жильца, тоже успели подраться. Соседи вызвали полицейских. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что участковые уполномоченные организовали проверку по данному инциденту.