Семья с ребенком на полчаса оказалась заблокированной в лифте одного из домов в Академическом районе Екатеринбурга из-за пьяного соседа, который выбил дверь лифтовой шахты на одном из этажей. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома.
«Это было вечером 18 февраля в третьем подъезде. Мужчина в состоянии опьянения ударом ноги выбил дверь лифтовой шахты, а в этот момент в лифте поднималась семья с ребенком. От удара лифт остановился между этажей. Семью эвакуировали только спустя 30 минут», — пояснил собеседник агентства.
После этого дебошира на улице избили двое других мужчин. Однако затем они втроем вернулись в дом и зашли в лифт. Где, по словам жильца, тоже успели подраться. Соседи вызвали полицейских. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что участковые уполномоченные организовали проверку по данному инциденту.
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