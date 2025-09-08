Пойманного зека считают организатором побега из СИЗО Екатеринбурга

Силовики ищут оставшегося на свободе зека
Силовики ищут оставшегося на свободе зека Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали два арестанта

Задержанный заключенный Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который вместе с другом сбежал из екатеринбургского СИЗО-1, может быть организатором побега. Такую версию (официально не подтвержденную) озвучил источник URA.RU, близкий к силовой среде.

«Силовики считают, что Черепанов хорошо ориентируется в лесу. Он водил своего друга по местности, помогал избегать встреч с правоохранителями. Оставшись без него, Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. ред.) рискует заблудиться», — добавил собеседник агентства. В свердловских силовых структурах эти сведения не комментируют.

Парни попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования.

Ночью 1 сентября Черепанов и Корюков покинули стены учреждения и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. В ночь на 8 сентября оперативники ГУФСИН задержали Черепанова в районе Чусовского тракта (в 14 км от СИЗО). Сейчас ведется розыск второго беглеца. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Ориентировка на беглецов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Ориентировка на беглецов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Фото:

