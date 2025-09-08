В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 8 сентября открыли крупнейшую в регионе детскую поликлинику ДГБ №15. Учреждение общей площадью 14 тысяч квадратных метров будет обслуживать 53 тысячи пациентов, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«Новая поликлиника заменит пять старых зданий 1930–50-х годов постройки, которые прежде были разбросаны по всему Эльмашу и Уралмашу», — написал в своем telegram-канале Паслер. В поликлинике будет доступен весь спектр медпомощи.
Отмечается, что штат сотрудников полностью укомплектован — в учреждении работают квалифицированные специалисты всех необходимых направлений. На строительство и оснащение поликлиники из федерального и областного бюджетов выделили более двух миллиардов рублей.
