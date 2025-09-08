В Екатеринбурге открыли крупнейшую в области детскую поликлинику. Фото

В Екатеринбурге открыли детскую поликлинику ДГБ №15
В поликлинике смогут обслуживать до 53 тысяч пациентов
В поликлинике смогут обслуживать до 53 тысяч пациентов Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 8 сентября открыли крупнейшую в регионе детскую поликлинику ДГБ №15. Учреждение общей площадью 14 тысяч квадратных метров будет обслуживать 53 тысячи пациентов, рассказал врио губернатора Денис Паслер.

«Новая поликлиника заменит пять старых зданий 1930–50-х годов постройки, которые прежде были разбросаны по всему Эльмашу и Уралмашу», — написал в своем telegram-канале Паслер. В поликлинике будет доступен весь спектр медпомощи.

Отмечается, что штат сотрудников полностью укомплектован — в учреждении работают квалифицированные специалисты всех необходимых направлений. На строительство и оснащение поликлиники из федерального и областного бюджетов выделили более двух миллиардов рублей.

Фото:
Фото:
Фото:

