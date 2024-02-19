В Березниках из-за эпидситуации нагрузка на педиатров выросла в четыре раза

В Березниках педиатры вынуждены принимать по 60 пациентов в день
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Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, курганская детская поликлиника, мультфильмы, дети у телевизора
Больнице имени Вагнера в Березниках не хватает педиатров Фото:

В городе Березники Пермского края из-за напряженной эпидситуации нагрузка на педиатров выросла в четыре раза. В детских поликлиниках образовались очереди, несмотря на то, что в день медики вынуждены принимать по 60 пациентов. Об говорится в telegram-канале министерства здравоохранения Прикамья

«Последние недели в Березниках специалисты констатируют повышенную заболеваемость детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом — ежедневно за медицинской помощью в поликлинику обращаются свыше 1 300 пациентов. В детских поликлиниках средняя нагрузка на одного врача составляет около 60 детей. Штатное количество вызовов и приемов превышено в 3,5 — 4 раза», -информирует пресс-служба краевого минздрава.

Сейчас укомлектованность участковыми специалистами в краевой больнице имени Вагнера в Березинках составляет 60%: работу ведут 18 врачей-педиатров и три фельдшера. Нехватка кадров приводит к тому, что « в медучреждении формируются очереди», признают в минздраве Пермского края. При этом, заместитель главврача по педиатрии Эльвира Рыбина, отмечает, что врачи детских поликлиник ведут приемы «до последнего пациента и обслуживают абсолютно все вызовы на дому».

По информации управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20369 случаев ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемость превышен на 5,9%.

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В городе Березники Пермского края из-за напряженной эпидситуации нагрузка на педиатров выросла в четыре раза. В детских поликлиниках образовались очереди, несмотря на то, что в день медики вынуждены принимать по 60 пациентов. Об говорится в telegram-канале министерства здравоохранения Прикамья «Последние недели в Березниках специалисты констатируют повышенную заболеваемость детей острыми респираторными заболеваниями и гриппом — ежедневно за медицинской помощью в поликлинику обращаются свыше 1 300 пациентов. В детских поликлиниках средняя нагрузка на одного врача составляет около 60 детей. Штатное количество вызовов и приемов превышено в 3,5 — 4 раза», -информирует пресс-служба краевого минздрава. Сейчас укомлектованность участковыми специалистами в краевой больнице имени Вагнера в Березинках составляет 60%: работу ведут 18 врачей-педиатров и три фельдшера. Нехватка кадров приводит к тому, что « в медучреждении формируются очереди», признают в минздраве Пермского края. При этом, заместитель главврача по педиатрии Эльвира Рыбина, отмечает, что врачи детских поликлиник ведут приемы «до последнего пациента и обслуживают абсолютно все вызовы на дому». По информации управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 20369 случаев ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемость превышен на 5,9%.
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