В ХМАО прекратился рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

14 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Среди заболевших все еще преобладает детское население Югры Фото: Анна Майорова © URA.RU В Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «Заболеваемость ОРВИ и гриппом, COVID-19 на 6 неделе 2024 в ХМАО-Югре стабилизировалась. Так, по итогам 6 недели 2024 года зарегистрировано 133 случая на 100 тыс. населения заболевания гриппом и ОРВИ, что на уровне показателей прошлой недели. Зарегистрировано 25 случаев гриппа на 100 тыс. населения. Чаще всего гриппом болеют дети — 63,5%», — сообщили в публикации ведомства. Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Сургуте — 35,4%. На втором месте Нефтеюганск (11,1%), а на третьем Нижневартовск (9,1%). Среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). На прежнем уровне в регионе и заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировано 8 случаев на 100 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае и Нефтеюганске до 16 февраля продлен карантин. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом местные власти ограничили массовые мероприятия и внедрили систему кабинетного образования в школах.

В Югре прекратился рост уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Все показатели находятся на уровне прошлой недели. Об этом сообщили в telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «Заболеваемость ОРВИ и гриппом, COVID-19 на 6 неделе 2024 в ХМАО-Югре стабилизировалась. Так, по итогам 6 недели 2024 года зарегистрировано 133 случая на 100 тыс. населения заболевания гриппом и ОРВИ, что на уровне показателей прошлой недели. Зарегистрировано 25 случаев гриппа на 100 тыс. населения. Чаще всего гриппом болеют дети — 63,5%», — сообщили в публикации ведомства. Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Сургуте — 35,4%. На втором месте Нефтеюганск (11,1%), а на третьем Нижневартовск (9,1%). Среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). На прежнем уровне в регионе и заболеваемость коронавирусом. Зарегистрировано 8 случаев на 100 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае и Нефтеюганске до 16 февраля продлен карантин. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом местные власти ограничили массовые мероприятия и внедрили систему кабинетного образования в школах.