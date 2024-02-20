В Миассе школу закрыли на карантин по кори

В Миассе Челябинской области школу №18 закрыли на карантин из-за случая заболевания корью. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении образования города.
«Школа закрыта на карантин из-за одного случая заболевания корью. Роспотребнадзор вынес предписание, ситуация находится на контроле. Педагоги и учащиеся прошли осмотр, других случаев не выявлено», — сообщили URA.RU в управлении.
Дистанционное обучение в школе №18 ввели до 1 марта. В здании будет проведена обработка по требованиям СанПиН. По данным URA.RU, учащийся был заражен, когда находился на лечении в стационаре. В отделении больницы был введен карантин по кори, но после возвращения ребенка на учебу школу не проинформировали о контакте учащегося с заболевшими.
В управлении также отметили, что карантин по ОРВИ и гриппу в Миассе введен в одном классе. Меры будут сняты 21 февраля.
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