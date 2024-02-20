В Миассе школу закрыли на карантин по кори

20 февраля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Школу перевели на дистанционное обучение до 1 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Миассе Челябинской области школу №18 закрыли на карантин из-за случая заболевания корью. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении образования города. «Школа закрыта на карантин из-за одного случая заболевания корью. Роспотребнадзор вынес предписание, ситуация находится на контроле. Педагоги и учащиеся прошли осмотр, других случаев не выявлено», — сообщили URA.RU в управлении. Дистанционное обучение в школе №18 ввели до 1 марта. В здании будет проведена обработка по требованиям СанПиН. По данным URA.RU, учащийся был заражен, когда находился на лечении в стационаре. В отделении больницы был введен карантин по кори, но после возвращения ребенка на учебу школу не проинформировали о контакте учащегося с заболевшими. В управлении также отметили, что карантин по ОРВИ и гриппу в Миассе введен в одном классе. Меры будут сняты 21 февраля.

В Миассе Челябинской области школу №18 закрыли на карантин из-за случая заболевания корью. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении образования города. «Школа закрыта на карантин из-за одного случая заболевания корью. Роспотребнадзор вынес предписание, ситуация находится на контроле. Педагоги и учащиеся прошли осмотр, других случаев не выявлено», — сообщили URA.RU в управлении. Дистанционное обучение в школе №18 ввели до 1 марта. В здании будет проведена обработка по требованиям СанПиН. По данным URA.RU, учащийся был заражен, когда находился на лечении в стационаре. В отделении больницы был введен карантин по кори, но после возвращения ребенка на учебу школу не проинформировали о контакте учащегося с заболевшими. В управлении также отметили, что карантин по ОРВИ и гриппу в Миассе введен в одном классе. Меры будут сняты 21 февраля.