В Миассе школу закрыли на карантин по кори

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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Школу перевели на дистанционное обучение до 1 марта Фото:

В Миассе Челябинской области школу №18 закрыли на карантин из-за случая заболевания корью. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении образования города.

«Школа закрыта на карантин из-за одного случая заболевания корью. Роспотребнадзор вынес предписание, ситуация находится на контроле. Педагоги и учащиеся прошли осмотр, других случаев не выявлено», — сообщили URA.RU в управлении.

Дистанционное обучение в школе №18 ввели до 1 марта. В здании будет проведена обработка по требованиям СанПиН. По данным URA.RU, учащийся был заражен, когда находился на лечении в стационаре. В отделении больницы был введен карантин по кори, но после возвращения ребенка на учебу школу не проинформировали о контакте учащегося с заболевшими.

В управлении также отметили, что карантин по ОРВИ и гриппу в Миассе введен в одном классе. Меры будут сняты 21 февраля.

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В Миассе Челябинской области школу №18 закрыли на карантин из-за случая заболевания корью. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении образования города. «Школа закрыта на карантин из-за одного случая заболевания корью. Роспотребнадзор вынес предписание, ситуация находится на контроле. Педагоги и учащиеся прошли осмотр, других случаев не выявлено», — сообщили URA.RU в управлении. Дистанционное обучение в школе №18 ввели до 1 марта. В здании будет проведена обработка по требованиям СанПиН. По данным URA.RU, учащийся был заражен, когда находился на лечении в стационаре. В отделении больницы был введен карантин по кори, но после возвращения ребенка на учебу школу не проинформировали о контакте учащегося с заболевшими. В управлении также отметили, что карантин по ОРВИ и гриппу в Миассе введен в одном классе. Меры будут сняты 21 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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