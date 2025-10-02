Челябинск будет дружить с городами трех федеральных округов

Председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами из Дальневосточного, Уральского и Южного федеральных округов. Об этом сообщает присутствовавший на подписании корреспондент URA.RU.
«Буяков подписал соглашение о сотрудничестве со спикерами городских дум Якутска (Дальневосточный федеральный округ) Альбертом Семеновым, Кургана (Уральский федеральный округ) Любовью Силантьевой и Волгограда (Южный федеральный округ) Владленом Колесниковым. Подписание прошло в рамках проводимого в Челябинске круглого стола „Особенности нового подхода к регулированию вопросов местного самоуправления“, — сообщил корреспондент агентства.
Документы позволят муниципалитетам обмениваться опытом законотворческой деятельности, участвовать в совместных мероприятиях. Соглашения содержат перспективные планы взаимодействия представительных органов Челябинска и областных центров трех регионов.
Для участия в круглом столе в Челябинск приехали также главы городских дум Луганска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, а также депутат Кенеша города Бишкек (Киргизия). Главным вопросом стало обсуждение нового федерального закона об организации местного самоуправления № 33, который значительно отличается о своего предшественника — ФЗ № 131. Больше всего вопросов по способам применения закона было адресовано эксперту форума, депутату Госдумы РФ Дмитрию Вяткину. Помимо участия в форуме, гостей ознакомят с достопримечательностями Челябинска и его опытом решения транспортной и других проблем, характерных для мегаполисов.
