Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

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Владимир Путин. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», путин владимир
ВСУ уже бежали из Авдеевки, когда украинское командование отдало приказ о выводе войск, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда», — сказал Путин в ходе встречи с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города.

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Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда», — сказал Путин в ходе встречи с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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