Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

ВСУ уже бежали из Авдеевки, когда украинское командование отдало приказ о выводе войск, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о выводе войск из Авдеевки после того, как военнослужащие уже бежали из города. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда», — сказал Путин в ходе встречи с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Вооруженные силы России взяли Авдеевку 17 февраля. Бойцы подняли российский флаг над несколькими точками города.
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