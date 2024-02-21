21 февраля 2024

Водородная машина, созданная при участии гонщика Карякина, пошла в серию в ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием главы Екатеринбурга, посвященный Дню волонтера. Екатеринбург, карякин сергей
Сергей Карякин высоко оценил работу с немецкими партнерами в условиях санкций Фото:

Машина на водородном топливе, в разработке которой принимал участие гонщик Сергей Карякин (депутат свердловского заксобрания), пошла в серийное производство в Германии. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Она уже пошла в серийное производство», — поделился Карякин. Гонщик отметил, что, несмотря на действия немецкого истеблишмента по отношению к России, компании продолжают развивать партнерские отношения.

Ранее URA.RU сообщало о том, что гоночная команда SNAG Racing (фронтмен — победитель Dakar Сергей Карякин) совместно с авиационным конструкторским бюро Ecolibri открывают в Екатеринбурге лабораторию по разработке авиа- и автодвигателей. В исследованиях участвуют партнеры SNAG Racing и Ecolibri из Азии и Ближнего Востока.

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Машина на водородном топливе, в разработке которой принимал участие гонщик Сергей Карякин (депутат свердловского заксобрания), пошла в серийное производство в Германии. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Она уже пошла в серийное производство», — поделился Карякин. Гонщик отметил, что, несмотря на действия немецкого истеблишмента по отношению к России, компании продолжают развивать партнерские отношения. Ранее URA.RU сообщало о том, что гоночная команда SNAG Racing (фронтмен — победитель Dakar Сергей Карякин) совместно с авиационным конструкторским бюро Ecolibri открывают в Екатеринбурге лабораторию по разработке авиа- и автодвигателей. В исследованиях участвуют партнеры SNAG Racing и Ecolibri из Азии и Ближнего Востока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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