Водородная машина, созданная при участии гонщика Карякина, пошла в серию в ФРГ

Машина на водородном топливе, в разработке которой принимал участие гонщик Сергей Карякин (депутат свердловского заксобрания), пошла в серийное производство в Германии. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.
«Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Она уже пошла в серийное производство», — поделился Карякин. Гонщик отметил, что, несмотря на действия немецкого истеблишмента по отношению к России, компании продолжают развивать партнерские отношения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что гоночная команда SNAG Racing (фронтмен — победитель Dakar Сергей Карякин) совместно с авиационным конструкторским бюро Ecolibri открывают в Екатеринбурге лабораторию по разработке авиа- и автодвигателей. В исследованиях участвуют партнеры SNAG Racing и Ecolibri из Азии и Ближнего Востока.
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