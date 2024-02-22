Челябинская прокуратура направила трудовую инспекцию в трамвайное депо

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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, старый трамвай, вагоновожатая
Кондуктор трамвая работал по девять смен подряд Фото:

Сотрудники челябинской прокуратуры направили трудовую инспекцию в трамвайное депо для защиты прав кондуктора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Работник трамвайного депо без письменного согласия систематически привлекался к работе в выходные дни, работая кондуктором по девять смен подряд без выходных, а также привлекался к сверхурочной работе. По результатам проверки директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что на основании постановления прокурора начальник трамвайного депо был оштрафован трудовой инспекцией. Он получил взыскание по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). нарушения закона устранены.

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Сотрудники челябинской прокуратуры направили трудовую инспекцию в трамвайное депо для защиты прав кондуктора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Работник трамвайного депо без письменного согласия систематически привлекался к работе в выходные дни, работая кондуктором по девять смен подряд без выходных, а также привлекался к сверхурочной работе. По результатам проверки директору ООО „ЧелябГЭТ“ внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лиц привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что на основании постановления прокурора начальник трамвайного депо был оштрафован трудовой инспекцией. Он получил взыскание по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). нарушения закона устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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