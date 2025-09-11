В Советском районе Челябинска бизнесмену не разрешили поменять предназначение земли под супермаркетом «Магнит». Предприниматель Александр Гриб построил магазины на улице Профинтерна, 97, и 97 А, на землях, предназначенных для возведения культурных и спортивных комплексов, сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства (магазины) в территориальной зоне культурных и спортивных комплексов) на улице Профинтерна, 97, 97А в Советском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования объектов капитального строительства Правилам землепользования и застройки города Челябинска», — сообщается на сайте.
По данным кадастровой карты два нежилых здания, один из которых — супермаркет «Магнит», были возведены в 2022 году. При этом общая площадь под супермаркетом «Магнит» — 411 квадратных метров, под другим объектом — 400 квадратных метров. Кадастровая стоимость участка под магазином «Магнит» достигает 22 531 515 рублей.
В июле 2024 года бизнесмен уже пытался сменить вид разрешенного использования участка, но ему было отказано. При принятии решения тогда учитывалось отрицательное заключение о результатах общественных обсуждений.
