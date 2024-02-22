Нуланд раскрыла содержание новых санкций против РФ, назвав их «сокрушительными»

Нуланд: новые санкции против РФ коснутся ОПК

23 февраля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Санкции США против РФ вступят в силу 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции США против России будут «сокрушительными», они включат в себя сотни мер и коснутся российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд. «Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем», — заявила Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она отметила, что они будут «сокрушительными», а также будут включать в себя массовые ограничения ОПК России. Новый 13-й пакет санкций стран Запада против России вступит в силу 24 февраля. Коллективный Запад принял решение ввести новые ограничения в преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине. Основной уклон будет направлен на обход ограничений через третьи страны. URA.RU готовило подробный материал, предполагая, что может войти в 13-й пакет санкций.

Новые санкции США против России будут «сокрушительными», они включат в себя сотни мер и коснутся российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам США Виктория Нуланд. «Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем», — заявила Нуланд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она отметила, что они будут «сокрушительными», а также будут включать в себя массовые ограничения ОПК России. Новый 13-й пакет санкций стран Запада против России вступит в силу 24 февраля. Коллективный Запад принял решение ввести новые ограничения в преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине. Основной уклон будет направлен на обход ограничений через третьи страны. URA.RU готовило подробный материал, предполагая, что может войти в 13-й пакет санкций.